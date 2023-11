Rossoblù nazionali. Anche Saelemaekers in campo con il Belgio

Insieme ai tre svizzeri questa notte scenderà in campo anche Alexis Saelemaekers, il cui Belgio ospita la Serbia. Coi Diavoli Rossi già qualificati per Euro 2024 il cittì Domenico Tedesco, che ha i natali in Calabria, ha annunciato che schiererà un undici fatto anche di seconde linee. Ragion per cui Saelemaekers, dall’inizio o a gara in corso, ci spera. Ragionamento analogo per Riccardo Calafiori e Giovanni Fabbian, che domani saranno impegnati con l’Under 21 azzurra contro San Marino (a Serravalle). Ieri in conferenza stampa il ct degli azzurrini Carmine Nunziata ha spiegato che "sicuramente un po’ di spazio a qualche giocatore che ne ha avuto meno lo darò". Gli altri nazionali rossoblù che scenderanno in campo domani sono Lewis Ferguson (Georgia-Scozia), Stefan Posch (Estonia-Austria) e Jhon Lucumì (Colombia-Brasile).