Rossoblù, più acuti che stecche. Aebischer illumina, poi si spegne. Un miracolo firmato Skorupski. Bonifazi, una prima di carattere

Skorupski 6,5 Non è un fenomeno di reattività sulla sciabolata di Boloca. Da lì in poi, però, solo parate importanti e qualcuna decisamente provvidenziale.

De Silvestri 5,5 Tanto cuore, un po’ di gamba, ma troppa sofferenza su quella fascia in cui nel primo tempo il Sassuolo entra con troppa frequenza.

Bonifazi 6 Ripescato in extremis dal dimenticatoio firma un primo tempo di personalità. Perde un paio di palloni ingenui nella ripresa e rifila un pestone a Vina in area rossoblù che fa arrabbiare Dionisi.

Lykogiannis 6 Fa a sportellate con Berardi, che è sempre un pessimo cliente. Ma tutto sommato tiene botta.

Freuler 6 Troppo fuori dal gioco nel primo tempo, quando sembra un corpo estraneo. Ma come spesso gli succede carbura strada facendo e cresce nella ripresa.

Aebischer 6 Spettacolare la palla che serve a Zirkzee nell’azione del gol dell’olandese. Il primo tempo ne consacra le doti di tuttofare, la ripresa invece è un’altra storia: dopo tre errori di fila Thiago lo toglie.

Orsolini 6 Siamo sempre lì: quando si accende lui si accende tutta la fase offensiva. Ma è una luce a intermittenza. Della serie: una calda e una fredda. Lo scavetto su Consigli in uscita è una magata o un gol sbagliato? Forse più la seconda, ma il dibattito è aperto.

Ferguson 6 Giocatore-ovunque, ma stavolta con pochi lampi. Bello, nella ripresa, l’uno-due con Saelemaekers finalizzato con un colpo di biliardo che esce di poco.

Zirkzee 7 Il gol-lampo è una giocata che ti colpisce non solo per la classe, ma per la disinvoltura del gesto. Da lì in poi s’infila in una prestazione con qualche leggerezza di troppo e una gestione del pallone non esemplare. Segnerebbe anche il secondo gol, ma il fuorigioco di Orsolini glielo nega.

Posch 6 Rimette piede in campo e non sbaglia quasi nulla. Recupero fondamentale per una difesa falcidiata dagli infortuni.

Ndoye 6 Entra col piglio giusto, dimostrando di avere piede e gamba.

Kristiansen 5,5 Ecco invece uno che non entra nel modo migliore nella contesa. Troppa sofferenza su Berardi, troppe amnesie sulla fascia di competenza.

El Azzouzi 5,5 Si prende subito un’ammonizione, poi esce per infortunio.

Moro sv

Allenatore Motta 6 Il forfait di Beukema lo costringe a schierare una difesa all’insegna dell’emergenza. E tuttavia infila il nono risultato utile consecutivo. E’ un derby più di sostanza che di qualità. Ma non si può sempre vincere.

Voto squadra 6

Massimo Vitali