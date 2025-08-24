Rossoblù senza la scintilla. Freuler e Pobega soffrono troppo. Skorupski si fa trovare pronto. Cambiaghi si batte, Odgaard spento
Bernardeschi entra e illumina subito, Orsolini cresce alla distanza senza trovare il guizzo vincente. Lykogiannis soffre tantissimo Wesley, De Silvestri perde il duello con El Shaarawy. Vitik da rivedere.
Skorupski 6,5 Quando la Roma nella prima mezzora assedia il fortino rossoblù lui si fa trovare pronto. Nulla avrebbe potuto sulla rasoiata di testa di Ferguson al 15’ che finisce fuori e nulla può sul gol di Wesley. Al 76’ nega il 2-0 a Dybala.
De Silvestri 5,5 El Shaarawy non è un avversario di primo pelo eppure il veterano rossoblù lo soffre.
Casale 4,5 Titolare a sorpresa evidentemente perché in questo momento ritenuto più affidabile di Vitik spreca la chance. Ferguson è una furia scatenata che gli mangia regolarmente in testa. A completare la notte-horror l’infortunio muscolare che lo mette ko prima dell’intervallo.
Lykogiannis 5,5 Wesley spesso lo punta, ma grazie anche alla ruvida collaborazione di Cambiaghi nel primo tempo il greco lo contiene. Poi, al 53’, il brasiliano lo sorprende sfruttando l’assist involontario di Lucumi.
Freuler 5 Soffre la fisicità di Koné, che vince quasi tutti i duelli costringendolo anche a una prematura ammonizione.
Pobega 5 Vale il discorso fatto per Freuler: il fisico stavolta non basta per alzare il muro a centrocampo.
Orsolini 5,5 Nel primo tempo dalla sua parte non arriva un pallone giocabile che sia uno. Meglio nella ripresa, quando si rianima: ma non trova mai il guizzo vincente.
Odgaard 5 Altro grande assente della notte romana. Non trova mai la sintonia con la prima punta, di cui dovrebbe essere il primo supporto.
Cambiaghi 6 Rischia l’ammonizione quando stende Soulé, facendo un lavoro difensivo che non gli spetta. Poco presente in fase offensiva, ma grande sacrificio.
Immobile 5 Dopo 3 minuti scivola sul pallone con l’area giallorossa spalancata non sfruttando un’altra scivolata di Mancini. Non vede mai la porta. In compenso vede il tunnel dello spogliatoio quando al 29’ la coscia fa crac.
Vitik 5,5 Due letture un po’ così. Ma era un battesimo di fuoco.
Fabbian 5,5 La sua fisicità non basta.
Zortea 5,5 Ruba una palla letale, poi poco altro.
Bernardeschi 6 All’80’ ha uno spunto da Bernardeschi vero, ma la difesa giallorosso sporca la conclusione.
Allenatore Italiano 5,5 Il Bologna bello e dominante resta nell’armadietto dello spogliatoio. Fa quel che può con la vecchia guardia, senza sostanziali apporti dagli ultimi arrivati dal mercato. Gasp stavolta lo incarta: notte da dimenticare.
Voto squadra 5
Massimo Vitali
