Rowe, Cambiaghi o Dominguez. Il campo largo della (corsia) sinistra

Dubbio tra i pali tra Skorupski e Ravaglia, ma in realtà dubbi e ballottaggi in tutti i reparti. Con una sola certezza: tra Rowe, Cambiaghi e Dominguez a sinistra trionfa il campo largo. Qui però la politica non c’entra. C’entra piuttosto la difficile opera di assemblaggio dell’undici titolare a meno di settantadue ore dall’impegno di giovedì in Europa League col Friburgo.

La differenza rispetto alla combinazione Aston Villa-Lecce dalla scorsa settimana però è sostanziale: al posto di due trasferte, con relative fatiche per i trasferimenti, stavolta la squadra ha potuto eliminare i viaggi visti i due impegni casalinghi. Detto che dopo la sfida di questo pomeriggio a viaggiare in direzione delle rispettive nazionali saranno addirittura in dodici. In ordine di ruolo: Skorupski, Pessina, Happonen, Lucumi, Heggem, Vitik, Holm, Freuler, Ferguson, Moro, Orsolini e Cambiaghi.

In attesa di svuotare gli armadietti di Casteldebole Italiano deve però battezzarne undici. La zona del campo che registra maggiore affollamento è certamente la corsia sinistra dell’attacco, dove spingono in tre: il neo azzurro Cambiaghi, l’ultimo arrivato Rowe e il quasi ‘desaparecido’ Dominguez.

Cambiaghi è stato titolare del ruolo col Friburgo, ergo si può ipotizzare che Italiano gli faccia tirare un po’ il fiato. Ma a beneficio di chi? Rowe ha giocato la prima da titolare in stagione a Lecce e dopo la panchina, con 18 minuti di appendice finale, col Friburgo, adesso punta alla prima volta dall’inizio al Dall’Ara. L’esterno d’attacco inglese fin qui ha all’attivo 134 minuti ufficiali, spalmati tra Milan e Lecce in campionato e Aston Villa e Friburgo in Europa. Pochini.

Un altro che spinge, ma che sembra essere uscito dai radar di Italiano è Dominguez, che in stagione, complice il fatto che è stato escluso dalla lista Uefa, si è materializzato solo nei 59 minuti, tutt’altro che esaltanti, col Genoa: rimandato (spera l’argentino) a ottobre.

Dopodiché da qualsiasi parte volga lo sguardo Italiano ricava spunti per arrovellarsi. Prima o poi Ravaglia tra i pali si meriterà una chance, anche se è plausibile che il tecnico pensi di ricorrere a lui in una delle tre sfide ravvicinate (Cagliari e Fiorentina in campionato, Steaua in Europa League) che attendono i rossoblù dopo la sosta.

In difesa oggi dovrebbero rivedersi Zortea e Heggem, a centrocampo sarà il turno di Moro, mentre difficilmente in attacco Italiano panchinerà Orsolini per ‘questo’ Bernardeschi.

Più facile che in panchina si accomodi Odgaard, spremuto giovedì. Quanto al ballottaggio per la maglia di centravanti, in attesa che torni in gruppo Immobile (si spera dopo la sosta) la logica del turnover suggerirebbe Dallinga. Ma forse vale il discorso fatto per Orsolini e Bernardeschi: si può rinunciare a Castro se il suo alter ego oggi sembra la copia sbiadita dell’argentino? Castro-Dallinga è un ballottaggio ‘fifty fifty’.