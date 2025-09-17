Rowe punta in alto. "Sono un tipo ambizioso e voglio mettermi in gioco. Io e Ndoye, storie diverse»

OZZANO (Bologna) Diciannove milioni e mezzo, e un’etichetta che pesa. Nessuno è mai stato pagato così tanto qui, né Baggio e né Signori, e nemmeno Di Vaio, che come Beppe arrivò qui per risorgere, con successo, come Marco, ma che a posteriori sarebbero valsi molto, molto di più rispetto all’originario prezzo d’ingaggio. Per questo Jonathan Rowe è già nella storia: l’acquisto più oneroso del Bologna. Ma se pensate che questo gli possa pesare, vi sbagliate: il ragazzo, seppur fresco 22enne, ha carattere e aspetta solo di mostrarlo.

"Sinceramente non ci penso, non ci ho fatto più di tanto caso, e poi il lato finanziario non è di mia competenza: io sono qui per fare bene e portare risultati sul campo, aiutando la squadra". Carattere sì, forse a volte anche troppo: chiedere al Marsiglia di De Zerbi che, dopo la sua lite con Rabiot, al termine della sfida di metà agosto di Ligue1 con il Rennes, lo ha spedito fuori dal roster, con il consenso della società. Ma chiedere anche a Rowe, perché spesso le tante voci che corrono non corrispondono alla pura verità. "Con Adrien è tutto a posto. La realtà è che alle volte certe cose succedono negli spogliatoi e lì dovrebbero restarci, invece a volte vengono fuori e poi la stampa offre le sue versioni. Come detto, nelle squadre che hanno fame di vincere può capitare alcune volte di non andare d’accordo, è normale".

Ora è tempo di un nuovo calcio per Jonathan, quello di Vincenzo Italiano e della Serie A. "E’ un campionato molto più tattico rispetto a quelli in cui avevo già giocato. Il mister? Non parla molto inglese e io non parlo l’italiano, per cui per adesso facciamo un po’ fatica a capirci, ma ci intendiamo con il linguaggio del campo. Quello che mi ha chiesto è di essere intenso, di spingere quando ho il pallone e di attaccare con qualità. Il suo modo di allenare e di approcciarsi mi piace, è molto diretto".

L’innesto più pregiato, ma anche il nuovo numero 11 del Bologna. L’11 che era stato di Dan, che come lui, pochi mesi fa, un gol decisivo in una finale lo ha segnato, a tempo scaduto nella finale dell’Europeo under 21, portando in paradiso la sua Inghilterra. Segnali, chissà. Nessuna eredità però in ballo, non sarà lui il nuovo Ndoye: lui è Jonathan Rowe. "Era libero il numero e ho pensato si accoppiasse bene con il mio nome. So che lo aveva Dan, ma la scelta non è legata a lui, non c’è nessuna storia dietro. Sono un ragazzo ambizioso, non vedo l’ora di mettermi in gioco".