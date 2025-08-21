Rowe sfreccia sulla fascia. C’è l’accordo con l’inglese. Non ancora col Marsiglia

E’ fatta per Zortea, a un passo Rowe: ma il Bologna prova ad abbassare le pretese per tenere una fetta del budget per centrocampista e occasioni last minute. Ufficiale l’acquisto di Nadir Zortea (26), che oggi inizierà ad allenarsi in gruppo e sarà a disposizione per la prima di campionato.

Sciolto il nodo del terzino destro mancante, arrivato dal Cagliari per 7,5 milioni e voluto per le sue caratteristiche di esterno basso di spinta e per la duttilità che l’ha visto impiegato anche come esterno alto di destra, il Bologna stringe ora per l’acquisto del sostituto di Dan Ndoye.

Accordo di massima raggiunto con Jonathan Rowe (22), in uscita dal Marsiglia dopo il litigio con Rabiot che ha portato il club transalpino a mettere entrambi sul mercato.

Sul mercato sì, ma non a prezzo di saldo: servono 20 milioni. Vista la situazione, il Bologna prova a ottenere uno sconto e a far quadrare il cerchio tra parte fissa e bonus attorno alla cifra di 15 milioni più futura rivendita.

Il Marsiglia valuta, dopo aver già reso noto che non accetterà formule di prestito, ma solo trasferimento a titolo definitivo.

Intanto Rowe, che piaceva alla Roma che ha in Sancho la prima scelta, ha dato il suo ok per un quadriennale da 1,5 milioni con opzione su una quinta stagione ai rossoblù. Insomma, l’inglese di origine giamaicana ha detto sì e forte dell’accordo con il calciatore ora il Bologna lavora per trovare l’intesa con il Marsiglia, con l’intenzione di riuscirci entro il weekend.

E’ lui in cima alla lista dei desideri e lo è ormai dal summit tra dirigenza e Vincenzo Italiano di lunedì. Tutto su Rowe, o quasi. Perché il sostituto di Ndoye dovrà comunque arrivare.

Il Bologna cerca l’affondo per Rowe e tiene monitorate le piste alternative, qualora l’affare dovesse saltare, anche se pare ben avviato: Bryan Gil (24) e Manor Solomon (26) del Tottenham e Nakamura (26) del Reims le alternative, mentre è complicata per costi la pista Wesley Gossova (20) con l’Al-Nassr, nonostante l’arrivo in Arabia di Coman.

Nel giorno in cui il Bologna tenta la stretta finale per Rowe, dopo aver attenuto l’ok del calciatore, arriva anche l’ufficialità dell’acquisto di Zortea, obiettivo di mercato che Sartori aveva visto crescere all’Atalanta e seguito con costanza nell’ultimo anno e mezzo, diventando obiettivo concreto all’inizio dell’estate. Allora, però il prezzo di 10-12 milioni sancito dal Cagliari aveva portato il Bologna ad attendere e virare su Zanoli (24) del Napoli. Per quest’ultimo, però ci sarebbe stato da aspettare l’arrivo di un rinforzo in casa Napoli e il club rossoblù ora non può più aspettare. Così, ecco la nuova virata e la prima sorpresa di questo finale di mercato: superate le visite mediche, Zortea sarà oggi in gruppo.