Sam Beukema tra rinnovo con il Bologna e offerte da Napoli e Liverpool

Rinnovare con il Bologna e rinviare pensieri di mercato e trasferimenti all’anno prossimo o attendere di capire se il treno per una big italiana o europea arriverà già quest’anno? E’ questo il dilemma di Sam Beukema. "Vedremo se arriverà qualcosa di veramente buono – ha detto il difensore a Espn –, perché anche io ho le mie ambizioni personali. Se quel treno arriverà davvero potrei saltarci sopra: se sarà quest’anno o la prossima lo vedremo".

Riflessioni in corso e nel corso della chiacchierata, non solo con quel ‘vedremo se sarà la prossima’, fa capire di voler prendere sul serio la proposta di rinnovo del Bologna, pronto a proporgli 1,5-1,8 milioni di ingaggio fino al 2029, portandolo nel range dei giocatori più pagati della rosa insieme a Orsolini. E la gratitudine per il club e per le ambizioni mantenute c’è tutta: "Arrivai a Bologna perché mi dissero che volevano giocarsi un posto in Europa entro pochi anni – racconta il 26enne difensore olandese –. Ma in due anni abbiamo fatto qualificazione Champions e abbiamo vinto la Coppa Italia. Non mi rendo ancora conto. Adoro le emozioni degli italiani. Mi piace anche il calcio, è molto tattico, ha un livello più alto rispetto a quello dei Paesi Bassi e mi ha fatto crescere molto. Adoro la vita lì".

Per questo ci prova il Napoli. Ma in prospettiva ci pensa pure il Liverpool e a gennaio fu scoutizzato da Real e Atletico. Il Bologna ha bisogno di giocare d’anticipo sul rinnovo per blindarlo, ci prova e predica ottismo, Sam riflette: il rischio in caso di un suo addio, è quello di dover rifare la difesa.

Intanto il domino panchine cambia il mercato. In particolare è l’approdo di Chivu sulla panchina dell’Inter a scombinare i piani rossoblù. Che Francesco Pio Esposito (19) fosse uno dei principali obiettivi di mercato, nonché uno dei talenti emergenti del calcio italiano di assoluto valore non c’è dubbio: è rientrato all’Inter ed è partito per il mondiale per club. Il problema è che Chivu lo ha lanciato nella Primavera nerazzurra e il tecnico probabilmente chiederà di trattenere il crack dell’ultimo campionato di serie B: questa, almeno, è la sensazione che arriva dall’ambiente milanese e dall’entourage dell’attaccante. Il Bologna si era informato sulla possibilità di prestito secco o di un acquisto con recompra: per un’operazione Fabbian bis, insomma.

Gli obblighi di lista impongono di guardare al mercato italiano, dove resistono le candidature di Piccoli (24) e Pinamonti (26), Sebastiano Esposito ma pure agli under stranieri: come Ivanovic (21) dell’Union Saint Gilloise, Maher Carrizo (19) del Velez.

Marcello Giordano