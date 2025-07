Sam fa sosta a Bologna con direzione Napoli. Ma Sartori ha già l’asso nella manica: Vitik

Sam Beukema è ormai a un passo dal Napoli e il Bologna blocca il suo sostituto: la dirigenza rossoblù ha rotto gli indugi e messo le mani su Martin Vitik (22) dello Sparta Praga. Un anno dopo il primo assalto, la trattativa è a un passo dalla fumata bianca, con accordo trovato sulla base di 13 milioni di euro più 2 di bonus.

Sarà quasi certamente il nazionale ceco l’erede dell’olandese, con il Bologna pronto a scommettere su un ragazzo che abbina fisicità (quasi 195 centimetri di altezza), forza fisica, che sfrutta anche in fase offensiva sui calci piazzati (11 gol nelle ultime 3 stagioni) e buone capacità di recupero e in impostazione: in più ha dalla sua 11 presenze in Europa League e 15 tra Champions e qualificazioni alla massima competizione europea. L’accordo con Vitik è pressoché raggiunto: quadriennale da circa 600mila euro netti a stagione, con opzione per un ulteriore anno unilatera a favore del Bologna.

Su Vitik era in pressing anche il Betis Siviglia, ma il calciatore ha messo in stand by gli spagnoli: anche perché il Bologna aveva già chiuso l’operazione a tre giorni dalla fine del calciomercato di un anno fa, quando lo Sparta fece saltare tutto non riuscendo a trovare un sostituto in tempo. Poco meno di un anno dopo, ci siamo. E siamo agli sgoccioli anche sulla partita Beukema, ormai a un passo dal Napoli. Il padre e agente di Sam è stato due volte a Casteldebole per chiedere la cessione. Di più, due giorni fa ha spedito una mail chiedendo al Bologna di risolvere la partita con il Napoli prima del raduno, per evitare situazioni spiacevoli e per non macchiare la storia vincente delle ultime 3 stagioni.

E due giorni fa Sam Baukema è sbarcato in città, come testimoniato da una foto postata sui social dal centrale olandese: segno che siamo agli sgoccioli. Il Napoli ha alzato l’offerta si è avvicinato ai 30 milioni di parte fissa.

Il Bologna è pronto ad andare incontro al Napoli e abbassare la parte fissa richiesta, rispetto ai 35 milioni: a patto che il Napoli arrivi a 35 con bonus facilmente raggiungibili, anche perché questo consentirebbe di abbassare i denari da versare all’Az che vanta il 20 per cento sulla futura rivendita (6 milioni, in caso di chiusura a 30 più 5 di bonus). Il Napoli ancora non ci è arrivato, ma pure ieri ci sono stati nuovi contatti: siamo vicini alla chiusura della trattativa e all’addio di Beukema. Il sostituto è pronto: bloccato Vitik, si attende la chiusura dell’affare Beukema per sbloccare l’affare.

Il Bologna aveva cercato affondi nelle ultime settimane anche per l’under 21 spagnolo del Valencia Tarrega (23), ma la richiesta da 15 milioni più 5 di bonus è stata ritenuta eccessiva. Ci sono stati contatti per Koni De Winter del Genoa, che ha rifiutato il Crystal Palace che pure aveva l’accordo con il Genoa: ma a 22 più 3 di bonus, prezzo ritenuto fuori portata. E allora ecco Vitik, un anno dopo. Con il sostituto di Beukema individuato, ora tutto è apparecchiato per l’addio dell’olandese.