Sam non si è ancora visto a Riccione: il Napoli continua a spingere per averlo. Intanto il Milan non riscatta Sottil, elemento gradito a Italiano. Stallo Beukema, anche la Juventus su Lucumi

Non di solo Immobile vive il mercato rossoblù. Il filo diretto col Napoli per Ndoye e Beukema, per dire, non si è mai spezzato. Telefonate incrociate, pressing degli agenti, (mezzi) annunci e smentite. La sostanza è che il Bologna non intende scendere sotto i 35 milioni per Beukema e sotto i 50 per Ndoye, cifre che il club di De Laurentiis fin qui non ha voluto mettere sul piatto.

A Casteldebole gli uomini mercato Sartori e Di Vaio sanno che le maxi offerte possono arrivare solo dalla Premier League, ragion per cui questo temporeggiare non dispiace ai dirigenti rossoblù. Chissà qual è l’umore di Beukema, che nella ‘sua’ Riccione ancora non si è visto (un indizio, ancorché labile, di prossima dipartita?) e dove invece ha fatto una comparsata l’ex rossoblù Marko Arnautovic.

Il Bologna, in ogni caso, prima di prendere una decisione su Beukema deve capire il destino di Jhon Lucumi, appeso alla clausola di 28 milioni esercitabile fino al 28 luglio. Anche la Juve si è iscritta al folto partito degli estimatori del colombiano, ma i 25 milioni che chiede il Bologna in qui non li ha messi nessuno. Ovvio che il Bologna, sia alla voce esterni d’attacco che difensori centrali, deve farsi trovare pronto in caso di uscita dei suoi pezzi pregiati. In difesa Tarrega del Valencia è un obiettivo concreto: gli spagnoli chiedono una quindicina di milioni, il Bologna ha fatto un altro step di avvicinamento ma ancora non ha trovato la quadra.

Sulle corsie esterne l’uscita di Ndoye aprirebbe una falla importante. Un altro oggetto dichiarato del desiderio è il figlio d’arte Ruben Van Bommel dell’Az Alkmaar, ma gli olandesi difficilmente lo lasceranno partire per meno di 18-20 milioni.

Intanto il Milan non ha riscattato dalla Fiorentina Riccardo Sottil, esterno d’attacco che dopo il prestito in rossonero torna alla casamadre viola. Italiano lo conosce e lo stima, ma Sottil è anche nei pensieri del Torino.

m. v.