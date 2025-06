Saputo bifronte: successi a Bologna, delusioni a Montreal in MLS

Gioie sotto le Due Torri, tormenti a Montreal. E’ il Saputo bifronte, che da questa parte dell’oceano in due stagioni ha raccolto i frutti (copiosi) di dieci anni di presidenza, mentre a casa sua, nella natia Montreal, in Major League Soccer sta collezionando scofitte in serie. L’ultimo scivolone Joey lo ha visto dal vivo, nella notte tra sabato e domenica allo Stade Saputo, dove il Cf Montreal si è arreso al New England per 0-3. La squadra allenata da Donadel, secondo tecnico ad accomodarsi in stagione sulla panchina del Montreal dopo l’esonero del francese Courtois, non riesce a schiodarsi dall’ultimo posto nella classifica della Eastern Conference, con un ruolino di marcia di 8 punti dopo 17 giornate, frutto di una vittoria, 5 pareggi e 11 sconfitte. Una decina di giorni fa si è spazientito anche un gruppo locale di tifosi, che si sono pubblicamente lamentati dell’apparente disinteresse del ‘doppio’ proprietario Joey per le vicende del Cf Montreal.

Intanto ieri Giovanni Sartori era nella tribuna del Picco per assistere al ritorno dei playoff promozione tra lo Spezia e la Cremonese: l’occasione per ridare un’occhiata all’attaccante degli Aquilotti, ma di proprietà dell’Inter, Francesco Pio Esposito. Italiano è a caccia di una terza punta giovane e in questa categoria di certo non rientra il trentanovenne Edin Dzeko, il bosniaco ex Roma che ha chiuso la sua avventura al Fenerbahce e che vorrebbe tornare in Italia. Dalla Turchia accostano il suo nome a Bologna e Como, ma da Casteldebole non arrivano conferme. Fa un po’ riflettere invece il post su Instagram di Jhon Lucumi, che sulla foto del trionfo dell’Olimpico scrive "Ricordi che non si dimenticheranno mai più". Un avviso di imminente uscita?

m. v.