Esodo rossoblù, l’onda degli ottomila cala su Reggio Emilia: "Sognare è possibile”

Bologna, 28 ottobre 2023 – Si scrive Mapei Stadium, ma si legge Dall’Ara. Fate conto che la curva Bulgarelli in blocco traslochi a Reggio Emilia: da qui l’onda dei 7-8 mila che oggi invaderanno la casa del Sassuolo. Il Mapei Stadium, per la vicinanza geografica al capoluogo e per l’assenza in loco di una tifoseria ostile per storici motivi di campanile, ha spesso favorito corposi esodi. I bolognesi erano in tanti anche dieci anni fa, in una domenica di ottobre grondante acqua, Sassuolo-Bologna 2-1, la prima volta tra le due squadre in serie A. E quel 20 ottobre 2013 fu una doccia gelata per i rossoblù di Pioli, già prossimi a scivolare sul piano inclinato che a maggio li avrebbe portati in B.

Altri tempi, altro Bologna, altro entusiasmo: nulla a che vedere con l’euforia di queste ore.

"Ha ragione Motta quando divide i ruoli – osserva Andrea Coppari, presidente del Centro Bologna Clubs –. Noi tifosi abbiamo il diritto di sognare, ma la squadra deve continuare a lavorare bene come ha fatto fin qui. Aggiungo che anche chi tifa Bologna deve stare con i piedi per terra. Adesso c’è un clima bellissimo attorno alla squadra ma sappiamo bene come funzionano le cose in questa città: bastano due partite storte e torna a circolare il pessimismo".

Ci penseremo eventualmente poi. Oggi conta di più rimarcare come i settanta chilometri di distanza tra Bologna e Reggio Emilia voleranno in un amen per i tanti che si metteranno in macchina in autostrada. Tornano in mente gli storici esodi rossoblù delle ultime decadi: gli 8 mila tifosi che nel 2007-2008 invasero il Bentegodi per un Chievo-Bologna 1-1 di serie B che in realtà profumava di A e un analogo spostamento di folle oceaniche, un mese e mezzo dopo, per il Mantova-Bologna 0-1 deciso da un gol di Fava che quella serie A consentì di toccarla con mano.

Verona, Mantova, Reggio Emilia: la geografia aiuta, ma pesa di più la passione. Passione che mai come da un anno a questa parte a Castelebole fa rima con risultati all’altezza delle aspettative: anche in rapporto ai corregionali neroverdi. C’era un tempo, durato troppo a lungo, in cui i ‘parvenù’ del Sassuolo guardavano i rossoblù dall’alto di una classifica più virtuosa e di un modello, che faceva (e fa ancora) scuola. A maggio il Bologna ha ribaltato le gerarchie, chiudendo il campionato a +9 sui neroverdi: mai visto prima. Mai visto anche un Bologna che oggi miete risultati sul campo dando finalmente la sensazione di poter tenere a bada i conti. Sta per nascere un modello Bologna?

"Per noi tifosi è già importante poter continuare a vivere queste emozioni – dice Coppari –. L’Europa? Tornarci dopo tanto tempo sarebbe meraviglioso. Gli ingredienti ci sono tutti, ma preferisco non andare troppo lontano con la fantasia".

E allora vai col serpentone di auto sulla A1, direzione Milano. E vai col treno per la terra dei sogni del Mapei (appuntamento alle 12,30 in stazione), dove sei anni fa, con Donadoni in panchina, segnò un gol da tre punti perfino Okwonkwo. A ricordarci che la gloria è effimera e tanto vale ‘gòdere’ l’attimo.