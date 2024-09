Sartori e Di Vaio cercano di sfoltire un po’ la rosa: chi deve andare a giocare e chi è considerato un esubero. Bonifazi, un rinnovo per dirsi addio: è del Lecce. Anche Corazza, Pyythia e Ilic sono ai saluti

Rinnovo, arrivederci e addio. Nelle ultime curve del mercato sono accomunati dallo stesso destino Tommaso Corazza e Kevin Bonifazi, entrambi con contratto in scadenza al 30 giugno 2025 e in partenza, seppur con motivi diversi. Ha salutato Casteldebole ieri mattina Kevin Bonifazi, direzione Lecce. Approda in prestito con diritto di riscatto, dopo aver rinnovato il contratto in scadenza a giugno. Il motivo? Il contratto da 1 milione netto a stagione lo rendeva difficilmente piazzabile, specie in considerazione del fatto che a Bologna nelle ultime stagioni ha giocato poco o nulla e nella seconda parte dell’ultima stagione, culminata con la retrocessione a Frosinone, ha subito l’operazione al menisco del ginocchio. Un altro anno ‘fuori dal giro’ a prendere lo stipendio non sarebbe giovata a lui, la rescissione del contratto ai conti rossoblù. E allora, alla luce dell’interessamento del Lecce di Corvino, le parti hanno deciso di rinnovare il contratto fino al 2026, con il giocatore che ha spalmato l’ingaggio su due stagioni rendendosi sostenibile a un club come quello salentino, pronto a offrirgli l’occasione del rilancio: perché a 28 anni, Bonifazi sente giustamente di avere ancora qualcosa da dire e da dare.

Rinnovo in vista anche per Tommaso Corazza e anche per lui probabile partenza last minute: ha avuto proposte dal Maribor, in Slovenia, e dalla Carrarese e Cosenza, ma nuovi sondaggi si sono registrati in queste ultime ore. Se il Bologna avrà garanzie che la squadra che lo vorrà gli garantirà ampio minutaggio, Corazza sarà lasciato andare a giocare: prima però, dovrà arrivare il rinnovo del contratto in scadenza a giugno, perché l’ultima stagione ha raccontato che questo ragazzo, cresciuto in casa e figlio dell’ex responsabile del settore giovanile, ha un futuro. Da capire con esattezza di che livello e anche per questo la dirigenza vorrebbe vederlo in campo altrove con continuità. Si va quindi verso l’uscita di Corazza e Bonifazi.

Ma a Casteldebole si lavora per piazzare altri due esuberi: squadra cercasi per il finlandese Pyyhtia, lo scorso anno in prestito alla Ternana e rientrato acciaccato: si guarda a mercati esteri, con chiusure posticipate rispetto a quella italiana. Squadra cercasi soprattutto di Mihajlo Ilic, acquistato a gennaio dal Partizan per 4 milioni più bonus. Dopo più di sei mesi senza vedere campo, il rischio di depauperare l’investimento è reale. E’ stato proposto al Cesena, che ha declinato l’offerta, si cerca squadra in serie B, ma pure all’estero per non rischiare di perderlo per strada.

Marcello Giordano