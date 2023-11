Sassuolo Bologna 1-1, Boloca riagguanta Zirkzee

Bologna, 28 ottobre 2023 – Un pareggio giusto, ma che non cancella il rammarico: il Bologna esce da un Mapei Stadium invaso dai tifosi rossoblù (allo stadio anche Gianni Morandi) con un 1 a 1 in tasca, frutto di due gol nati nel primo tempo. La squadra di Thiago Motta, dopo l'iniziale vantaggio, è sembrata accontentarsi del risultato, finendo per subire il pareggio a pochi minuti dall'intervallo. Nono risultato utile per il Bologna, terza rete per Zirkzee: ma ci si attendeva una vittoria.

La partita

Nel riscaldamento Motta deve subito rinunciare ad uno dei suoi insostituibili: Beukema si fa male (risentimento ai flessori), dentro Bonifazi per i suoi primi minuti in questa serie A. Il primo squillo è di Bajrami, la prima rete invece di Zirkzee: lancio di Aebischer per l'olandese, che aggancia, fa una finta di corpo su Consigli e insacca in maniera sorprendentemente facile, realizzando la sua terza rete in questo campionato. Il Sassuolo sale in cattedra, ma i tentativi di Vina, Pinamonti e Laurientè non producono l'effetto sperato. Arriva allora dai piedi di Boloca il gol dell'1 a 1, con il classe 1998 che riceve dal limite dell'area di rigore e, a pochi istanti dalla fine del primo tempo, calcia in diagonale trovando il pareggio.

Il Bologna esce dagli spogliatoi con un Posch in più, ma anche con una brillantezza perduta: il Sassuolo continua a tenere alti i giri del motore, e solamente una prodezza di Skorupski impedisce a Berardi, col mancino a giro, di segnare il 2 a 1 a metà ripresa. Proprio quando i rossoblu sembrano subire le avanzate nero-verdi, è di Orsolini l'occasione più ghiotta di questo secondo tempo, ma a tu per tu con Consigli lo scavetto tentato dal numero 7 non termina in rete. A terminare in rete è invece la respinta di Zirkzee di pochi minuti più tardi, quando la conclusione proprio di Orsolini è ribattuta dal centravanti olandese, ma la posizione di fuorigioco dell'esterno ascolano annulla tutto. Nel finale brivido rossoblu: Volpato calcia, c'è deviazione e Skorupski è costretto a metterci i piedi. Finisce 1 a 1 al Mapei. Da valutare le condizioni di El Azzouzi, rimasto in campo per soli quindici minuti, e Beukema.

Il tabellino della gara

Sassuolo-Bologna 1-1

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Boloca, Thorstvedt (14' st Racic); Berardi, Bajrami (27' st Volpato), Laurientè (27' st Ceide); Pinamonti (43' st Defrel). A disposizione: Pegolo, Cragno, Missori, Pedersen, Viti, Castillejo, Lipani, Mulattieri. All: Dionisi.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri (1' st Posch), Bonifazi, Calafiori, Lykogiannis (18' st Kristiansen); Aebischer (24' st El Azzouzi, 39' st Moro), Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers (18' st Ndoye); Zirkzee. A disposizione: Ravaglia, Gasperini, Beukema, Corazza, Fabbian, Urbanski, Karlsson, Van Hooijdonk. All: Motta.

Arbitro: Giua di Olbia. Reti: 3' pt Zirkzee (B), 44' pt Boloca (S) Note: ammoniti al 13' st Lykogiannis (B), al 27' st El Azzouzi (B), al 45' st Berardi (S), al 50' st Saelemaekers (B). Recupero 1'-5'.

