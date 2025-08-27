Scontate le due giornate di squalifica, lo spagnolo è pronto a riprendersi sabato una maglia da titolare. Ribaltone in vista anche a sinistra: rientra Miranda. La spinta di Juan contro il Como furioso di Fabregas

Il ritorno di Juan. Il numero 33 rossoblù si prepara a riprendersi la fascia dopo la squalifica, ridisegnando insieme al neo compagno Zortea le fasce di Vincenzo Italiano per la prima casalinga della stagione. L’estate di Miranda era iniziata anzitempo, coincisa con la reazione in Fiorentina-Bologna che era costata al laterale spagnolo due turni di squalifica. Uno scontato contro il Genoa nell’ultima dell’anno passato e un altro invece con la Roma nella prima uscita di questa nuova Serie A. L’assenza dell’ex Betis si è fatta sentire eccome. Non ce ne voglia Lykogiannis che di certo non ha sfigurato ma non ha nemmeno graffiato come la scorsa stagione, soffrendo insieme a tutta la retroguardia rossoblù l’estro di Wesley e degli altri terminali offensivi di Gasperini.

Contro il Como a trazione latina di Cesc Fabregas non poteva mancare il 33. E anche se con Italiano nulla è certo in fatto di formazione, è facile pensare che il rientro dalla squalifica del giocatore possa essere l’occasione giusta per gettarlo subito nella mischia, anche alla luce della volontà di dare subito una scossa alla squadra dopo la prova opaca dell’Olimpico. D’altronde dopo un avvio incerto, la passata stagione Miranda si è rivelato uno degli acquisti più azzeccati dell’estate, ancor più perché arrivato a parametro zero. La sua crescita dal punto di vista difensivo potrà compensare anche eventuali necessità di maggiore copertura su una linea che deve ancora trovare gli equilibri e che oggi ha più incognite che certezze (vedi Lucumi). Certezze appunto che Miranda ha offerto, numeri alla mano: 31 presenze in campionato, 6 in Champions e 2 in Coppa Italia, 6 assist a referto e una corsia presidiata con grande personalità anche e specialmente nella finale di Roma contro il Milan che gli ha permesso di aggiungere un altro trofeo al suo personale palmares già nutrito nonostante i soli 25 anni.

Ora una nuova pagina da scrivere in rossoblù già dal prossimo match dove potrebbe cambiare quasi per trequarti la difesa rispetto ai titolari di Roma: Casale è infortunato, De Silvestri potrebbe rifiatare e con Holm infortunato toccherà sicuramente a Zortea correre sulla fascia opposta a quella dello spagnolo che dovrebbe dunque riprendere il suo posto in campo per ricominciare da dove aveva interrotto. Italiano potrà contare su corsie fresche e su un Miranda in più per affrontare il Como.