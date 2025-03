Scoperta Cambiaghi. E’ lui il colpo di gennaio. Ora sogna la Nazionale

"Giocare la Champions è un sogno, ma sono qui anche per ricalcare le orme di Orsolini e raggiungere la nazionale", disse Nicolò Cambiaghi in un assolato giorno di luglio, nella sala stampa di Valles, regalando le sue prime parole ufficiali da calciatore del Bologna. Ancora non poteva sapere, sfortunato ragazzo, che la sua rincorsa all’azzurro, ma soprattutto la sua nuova parabola in rossoblù, si sarebbe bruscamente interrotta meno di un mese dopo, il 18 agosto, nei minuti finali di Bologna-Udinese prima di campionato, quando il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro si lacerò presentando il conto di sei lunghi mesi di stop. Un po’ cinicamente potremmo osservare che non tutti i mali a volte vengono per nuocere, se è vero che proprio quel pesante ko spinse Sartori e Di Vaio ad accelerare la pratica Dominguez, il folletto argentino che viceversa sarebbe probabilmente arrivato a Casteldebole nella finestra del mercato di gennaio.

Mettiamola così: il vero rinforzo di gennaio adesso è Cambiaghi, che proprio il 25 gennaio con l’Empoli, il club con cui ha costruito due stagioni decisive nel suo percorso di crescita, è tornato ad accomodarsi in panchina. Col Parma, il 22 febbraio, Italiano gli ha dato la prima maglia da titolare e se Abisso non avesse chiuso gli occhi sul fallaccio da secondo giallo di Cancellieri il derby del Tardini avrebbe potuto avere tutt’altro esito. Ma il destino evidentemente era in agguato e così dopo un quarto d’ora finale furente col Milan è arrivato il secondo tempo d’assalto col Cagliari: il totale fa 2 assist e un rigore procurato in poco più di un’ora.

Adesso in agguato potrebbe esserci il tanto agognato azzurro della nazionale maggiore, che sarebbe il naturale compimento del percorso virtuoso fatto con l’Under 21. Non subito, perché il cittì Spalletti ovviamente è a caccia di certezze nella doppia sfida alla Germania nei quarti di Nations League che andrà in scena tra un paio di settimane. Più avanti però nulla vieta di pensare che un Cambiaghi tirato a lucido col Bologna possa sedurre il cittì azzurro, che anche nel ruolo degli esterni ha bisogno di un ricambio generazionale.

Il classe 2000 di Vimercate cresciuto nel vivaio dell’Atalanta e sbocciato all’Empoli che il club nerazzurro in estate ha ceduto al Bologna per 10 milioni più bonus non vede l’ora di recuperare il tempo perduto. In queste prime uscite dopo il lungo stop Cambiaghi ha dimostrato di avere già la dinamite tra i piedi. Cross dalla fascia sinistra come se piovesse: l’arma in più che mancava a Italiano nella corsa all’Europa.

