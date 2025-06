Scosse di mercato. Besiktas, sì alla buonuscita. Immobile un po’ più vicino. Sam spinge verso Napoli

Sam Beukema rompe il silenzio, Ciro Immobile gli indugi. Alla vigilia del week end arrivano due notizie in casa Bologna: una positiva e una negativa. La prima: l’ex scarpa d’oro Ciro Immobile (35) ha ufficialmente mosso i primi passi per scrivere l’addio alla Turchia e al Besiktas e quest’ultimo ha aperto all’idea di concedere una buonuscita, fondamentale perché l’attaccante possa accettare le condizioni poste dal Bologna.

Ma c’è pure quella negativa: dopo aver incontrato il diesse Manna a Milano due giorni fa, il padre di Beukema nelle ultime ore è stato negli uffici della dirigenza rossoblù: per chiedere la cessione. Due giorni fa a Milano, Menno Beukema, rappresentante della Global Football Management che cura gli interessi del difensore rossoblù, aveva ribadito al Napoli l’intenzione del giocatore di aspettare il Napoli: il club di De Laurentiis è il famoso treno da non perdere annunciato un paio di settimane fa da Beukema.

Il Napoli spera che la mossa possa convincere il Bologna ad abbassare le pretese rispetto ai 40 milioni bonus inclusi richiesti nell’ultimo incontro tra Bologna e Napoli. Il padre di Beukema vorrebbe lo sconto, ma i rossoblù per ora non scendono sotto i 35 milioni, bonus inclusi, considerato che il 20 per cento della cessione (circa 6 milioni) andranno all’Az Alkmaar. Intanto Beukema, attraverso il padre agente è uscito allo scoperto, convinto anche da un dialogo con Koeman, che lo ha invitato a vestire la maglia di una squadra che lotti per il titolo per misurarsi a livelli di pressione più alti, se vuole avere chance di essere preso in considerazione per il prossimo mondiale: mossa che condizionerà inevitabilmente il Bologna. Insomma, da ieri Beukema è un po’ più vicino al Napoli: ma il Bologna attende comunque un rilancio da parte dei partenopei, che riflettono.

Manna potrebbe decidere di ‘mollare’ la pista Ndoye, ritenendo le richieste troppo esose per l’esterno e virare su altri obiettivi (oltre a Lang), e investire unicamente sul centrale difensivo olandese per poter arrivare ai 35 milioni bonus inclusi richiesti dal Bologna.

Il week end porterà novità. E le porterà pure su Ciro Immobile, che è sempre più convinto che quella rossoblù possa essere la piazza ideale per il rientro in Italia dopo l’esperienza al Besiktas, che potrebbe liberare l’attaccante, ritenendo i suoi 6,5 milioni netti di ingaggio non più sostenibili. Il Bologna non andrebbe oltre gli 1,5 milioni di euro più bonus: un anno di contratto con opzione per una seconda stagione. Queste le condizioni. Immobile e il suo entourage cercano di ottenere la buonuscita per non perdere interamente i soldi turchi. La notizia, buona per il Bologna, è che il Besiktas ha aperto all’idea di versare 2-2,5 milioni a Immobile, che otterrebbe lo svincolo e arriverebbe a costo zero. Nelle ultime ore l’entourage di Immobile ha chiesto un bonus alla firma: la dirigenza non pare propensa ma riflette e tratta. Immobile è missione possibile: a patto che rientri dalla Turchia con la buonuscita e la rescissione, che oggi paiono questioni in via di risoluzione.