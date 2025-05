Sergio Conceiçao celebra la terza vittoria consecutiva dei rossoneri

Sergio Conceiçao si gode la terza vittoria di fila dei rossoneri. "Lo spirito del gruppo ci fa dare sempre qualcosa in più – dice il tecnico portoghese –. Il primo tempo non mi è piaciuto, eravamo troppo bassi. Abbiamo cambiato qualcosa nel secondo tempo e dopo il gol di Orsolini la squadra ha dato una risposta importante con i giocatori che sono entrati. Il mio futuro adesso non è importante, dobbiamo vivere il presente. Concentriamoci sul Bologna e sulla finale di Coppa Italia".

C’è anche Santiago Gimenez, hombre del partido che dopo il novantesimo è il ritratto della felicità. Il segreto che sta a monte della doppietta che ha spaccato la partita? "Devi farti trovare pronto quando vieni chiamato – spiega il messicano –. Tutta la squadra è stata all’altezza: in questo Milan chi entra fa la differenza. Per l’allenatore è un bene che tutti siano pronti in vista della finale di mercoledì. A chi dedico la doppietta? A mia mamma...".

Felice anche l’altro bomber di nottata, Christian Pulisic. "La curva ci dà sempre molta energia – sottolinea capitan America –. I nostri tifosi sono importanti per noi e abbiamo bisogno di loro mercoledì a Roma. Questa squadra ha un grande spirito, tante volte in stagione siamo riusciti a recuperare da situazioni di svantaggio. Il premio di migliore in campo? Lo meritava Gimenez".

Considerazione finale: "Non siamo soddisfatti della classifica ma possiamo vincere due titoli".

Abbracci rossoneri anche per Calabria, che a fine partita si è intrattenuto sul campo con i suoi ex compagni trovando il tempo anche di salutare Conceiçao. Pace fatta col portoghese?

m. v.