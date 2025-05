Sergio Conceiçao e la finale di Coppa Italia: Bologna sfida per l'Europa

Dritto per dritto, parole quasi centellinate. Ma uno sguardo che la dice lunga sulla la fame di Sergio Conceiçao. Da Riad a Roma, 128 giorni per mettere in bacheca due titoli.

Ma la finale di Coppa Italia di questa sera col Bologna, fischio d’inizio alle ore 21, vale di più: l’Europa. Non cancellerà comunque una stagione da ottavo posto in campionato (-3 dal sesto, -4 dal quarto).

Può però forse riscrivere il destino del tecnico, legato a un accordo con clausola rescissoria esercitabile tra poco più di un mese dal club.

"Parlerò anche io al momento giusto, non è una promessa né una minaccia per il futuro", ha ribadito il portoghese, così come capitan Maignan sul suo contratto, in scadenza a giugno 2026.

Il campo: solo quello in testa. E i numeri recenti: 6 partite, 5 vittorie, 4 consecutive (non succedeva da marzo 2024), 14 gol fatti, 3 subiti. Numeri figli anche del nuovo 3-4-3, più coperto e pronto a trasformarsi in 4-2-4 d’assalto, alla bisogna. Sempre la stessa difesa, confermata anche questa sera. A centrocampo, il dubbio Fofana: "È tornato ad allenarsi con la squadra, ma non sappiamo se sarà al 100 per cento, è una situazione particolare (dolore alla pianta del piede)". In campionato, proprio col Bologna, era stato Loftus-Cheek ad affiancare Reijnders: si farà di tutto per mandare il campo il francese, comunque in gruppo anche ieri.

Il ballottaggio principale in attacco, dove tornerà Leao (assente nell’ultimo turno in campionato perché squalificato): "Jovic o Gimenez? Non lo dico, anche loro hanno il dubbio e hanno lavorato sulle stesse cose".

Il serbo in meno di un mese è schizzato in testa alle gerarchie con 4 gol in 5 partite: poi la lombalgia e il forfait a Venezia, le ultime gare ancora da titolare, ma senza centri. Il messicano, al contrario, in 3 gare ha realizzato altrettante reti, in una settantina di minuti totali, più un assist. Ma per Conceiçao contano (molto) i cambi: 19 punti in rimonta solo in campionato.

"Ho la consapevolezza di avere un gruppo sano e che ci crede, non solo a parole. E questo lo dimostra. Testimonia unione, rispetto".

Al seguito della squadra tutta la dirigenza, tranne Gerry Cardinale. E 30mila tifosi (ma senza coreografia: la Sud ne aveva presentata una con il simbolo dei "Banditi", vietato dopo l’inchiesta Doppia Curva). Per un trofeo che manca da 22 anni. Per una grossa fetta di futuro. O la va, o la spacca: è una notte che dirà molto, in questo senso.