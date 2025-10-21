Serie A2, la brutta sconfitta in Lombardia porta delle riflessioni sulla condizione dei giocatori e di un roster troppo corto. La Fortitudo deve ritrovarsi e anche rinforzarsi

Sono momenti di riflessione in casa Fortitudo sotto tanti punti di vista. La brutta prestazione offerta a Cremona ha avuto ripercussioni sul morale di una squadra che ha ancora tanti passi da fare per diventare tale. Estremizzando Gino Bartali "L’è tutto sbagliato l’è tutto da rifare" c’è da dire che se una sconfitta in trasferta non deve essere una sentenza definitiva, certo che essere finiti a -21 e poi perdere senza dare l’impressione di poterla ribaltare non dà buone sensazioni.

Nessuna scusante anche perché la squadra è apparsa svuotata di quelle energie fisiche e mentali che erano indispensabili per rimontare. E’ inutile chiudere la stalla quando i buoi sono già scappati, anche perché arrivati alla volata finale la Effe è apparsa stanca. Altrettanto vero che Caja ha dovuto fare i conti con rotazioni ridotte. Resta da capire se il mercato porterà qualcosa, a partire da Alessandro Morgillo. Di certo serve un cambio di marcia da chi scende in campo come ha tuonato proprio il coach biancoblù dopo la sfida con la Juvi.

"Questo non è lo spirito Fortitudo. Società e pubblico meritano di più, ci sono giocatori che non si sono ancora resi conto cosa vuol dire giocare a Bologna". Come dire game, set and match per coach Caja che però dovrà riflettere su come mai una squadra fatta di combattenti adesso non sembra avere la forza e l’energia per lottare.

Filippo Mazzoni