Settore ospiti. Fenucci ha provato a trovare altri biglietti

Incontro a Casteldebole tra l’ad rossoblù Claudio Fenucci e la dirigenza del Parma, ieri: le parti hanno discusso di questioni di Lega e il Bologna ha avanzato la richiesta di avere un pacchetto di biglietti aggiuntivi per la propria tifoseria, che in un’ora e mezza a bruciato i 3500 tagliandi a disposizione. L’osservatorio ha vietato la vendita a residenti bolognesi al di fuori del settore ospiti: al Tardini ce n’è uno adiacente, ma il Parma ha già venduto biglietti ai propri tifosi, ergo sarà difficile possa accontentare la richiesta della dirigenza rossoblù. Se non arriveranno novità in giornata, non ci saranno nuovi biglietti per l’esodo al Tardini.