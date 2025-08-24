Si è spento ieri a 80 anni Sidio. Nello squadrone di Bernardini che vinse lo scudetto fece una sola gara da titolare: "Fu un sogno». Un altro pezzo del ’64 se ne va: addio a Corradi

Sidio Corradi, che si è spento ieri all’età di 80 anni, a queste latitudini passerà alla storia per una data e una partita: Fiorentina-Bologna 0-0 del 16 febbraio 1964. Resta quella la sua unica presenza da titolare in campionato nello squadrone di Bernardini che il 7 giugno 1964 a Roma si appuntava al petto il settimo scudetto. Sotto le Due Torri Corradi, che era nato a Porto d’Ercole (Grosseto) il 7 novembre 1944, fu un’ala sinistra condannata al ruolo di meteora, nonostante i 2 gol segnati in Mitropa Cup spalmati su 9 presenze complessive tra il 1963 e il 1965. Quel 16 febbraio 1964 a Firenze successe che Pascutti era squalificato, Renna si era infortunato per un banale esercizio mal eseguito in palestra e Bernardini non ebbe scelta, battezzando lui.

"A me sembrava un sogno poter giocare accanto a monumenti come Bulgarelli, Haller e Pavinato – ricordava di recente Corradi –. Ne uscii con un mignolo fratturato da un pestone di Robotti ma con un bel 4 in pagella, che per i voti di allora, che arrivavano al massimo a 5, significò un successone".

Nel racconto di quella stagione irripetibile Corradi ‘sfiorò’ anche lo spareggio dell’Olimpico con l’Inter, quando Bernardini, parole sue, "mi raggiunse nella camera che dividevo con Haller per dirmi: ‘Avevo voglia di farti giocare ma devo fare un brutto scherzo a Herrera". Lo scherzo fu Capra finta ala che mandò in tilt i piani del Mago. Capra si è spento a maggio, ieri ha salutato anche Corradi. Che dopo Bologna e Vicenza è esploso al Cesena (27 gol in tre stagioni) prima di diventare un pilastro del Genoa, club di cui ha vestito la maglia dal 1970 al 1976, accompagnando la risalita del Grifone dalla C alla A. Genova era diventata da allora la sua seconda casa.

Da tempo malato, ad aprile aveva chiesto come ultimo desiderio quello di poter salutare il Ferraris e la Gradinata Nord durante il riscaldamento della sfida tra Genoa e Cagliari. E la sua richiesta fu esaudita, nella commozione generale di Marassi.

Massimo Vitali