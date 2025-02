Sia i rossoblu’ che i rossoneri si sentono penalizzati dagli arbitri. L’internazionale Mariani per un fischietto che scotta

Bologna infuriato con Abisso per i due recentissimi torti del Tardini, Milan che non ha ancora dimenticato le negligenze di Pairetto a Empoli (l’8 febbraio il fischietto torinese non estrasse alcun cartellino per il bruttissimo fallo di Cacace su Walker) che indussero Ibrahimovic ad annunciare una lettera di protesta del club all’Aia. Non sarà facile questa notte per il ‘pacificatore’ Mariani condurre la partita nei binari della regolarità tenendo sotto controllo tutte le pressioni.

Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, però, sulla carta è quanto di meglio possa offrire oggi il designatore Rocchi. Il fischietto romano, già internazionale dal 2019, a dicembre è stato inserito dall’Uefa nella lista ristretta della categoria Elite, ovvero il gotha degli arbitri d’Europa.

Mariani in stagione ha arbitrato il Milan nel derby di campionato vittorioso con l’Inter (2-1) del 22 settembre. Al Dall’Ara è stato di recente, il 18 gennaio, nel giorno del 3-1 col Monza, unico precedente in stagione con i rossoblù.