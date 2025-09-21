Skorupski: "Ora partiamo bene a Birmingham"

Ci sono anche le manone di Lukasz Skorupski sulla vittoria di ieri al Dall’Ara. Il portiere polacco si è dimostrato una volta di più decisivo per il Bologna con una serie di interventi che a posteriori hanno permesso ai rossoblù di ribaltare il risultato. Passa anche da qui il successo sul Genoa, da un estremo difensore che rimane una certezza, ancor più nei momenti di difficoltà come quelli che la squadra di Italiano stava attraversando nel caldo pomeriggio casalingo contro il Genoa. E proprio Skorupski a riconoscere le insidie della gara poi vinta all’ultimo respiro: "Si è sofferto durante la partita ma abbiamo dimostrato di essere una vera squadra. Stiamo pian piano tornando ai livelli dell’anno scorso. Ci sono tanti nuovi giocatori che si stanno inserendo bene: speriamo che possano darci presto una mano per incidere anche nei risultati". Proprio il tema dei nuovi arrivati rimane attuale anche nelle parole del guardiano rossoblù che si trova a fare i conti con diversi nuovi interpreti nel reparto arretrato.

Contro il Grifone è andata in campo nuovamente la coppia inedita composta da Vitik e Heggem, con lo stesso portiere rossoblù a sottolineare come le barriere linguistiche di cui aveva parlato anche Italiano siano presenti ma che si possano anche superare arrangiandosi per cercare di stringere sempre di più un cordone difensivo che parla ad oggi di 3 gol subiti in 4 partite: "Nel calcio ci si può arrangiare. In campo con i miei difensori parliamo quattro lingue differenti, ma nel calcio ne esiste una sola alla fine. Con qualche gesto e i movimenti arriviamo a capirci e gara dopo gara stiamo crescendo subendo pochissimi gol". Il portiere polacco poi è tornato anche sulla prestazione del gruppo e su come la squadra sia riuscita a vincere perché c’è stata la convinzione di poter ribaltare il risultato fino alla fine: "La differenza è che non abbiamo mollato. Cerco sempre di essere determinante per la squadra e di farmi trovare pronto".

Un successo che sicuramente darà una forte spinta psicologica alla squadra, in vista dell’inizio di un ciclo importante che in settimana vedrà il debutto europeo della squadra in casa dell’Aston Villa (oggi impegnato alle 15 con il Sunderland). "Andremo in Inghilterra per affrontare una grande squadra. Speriamo di partire bene anche in Europa League".

Gianluca Sepe