Skorupski spinge per il rientro, ma lo staff frena: Ravaglia favorito tra i pali

Skorupski è in miglioramento e spinge per rientrare: staff medico e tecnico però mordono il freno, ritenendo un rischio il ritorno anticipato, considerato che manca più di un mese alla fine della stagione e le partite cruciali non termineranno domenica.

La decisione finale sarà presa tra domani e sabato, per ora resta favorito per la maglia da titolare tra i pali Ravaglia. E resta favorito Dallinga in attacco su Castro, che martedì e ieri ha svolto lavoro differenziato per cercare di migliorare il problema all’alluce e alla parte interna del piede destro.

Con lui anche Odgaard, alle prese con un problema all’inguine. Dallinga ha invece lavorato in gruppo fin dai primi giorni della settimana e anche per questo è per ora in vantaggio su Castro.

Oggi, però, tanto l’argentino quanto Odgaard si alleneranno regolarmente in gruppo per testare la condizione e la soglia del dolore dopo i giorni di terapie e lavoro a parte, con l’intenzione di provare a essere a disposizione e non solo tra i convocati.

A Casteldebole nessuno intende tirarsi indietro, ora che è arrivato il momento cruciale della stagione e c’è da dare una risposta dopo il ko di Bergamo. Tra oggi e domani Italiano avrà le idee chiare su chi è in miglioramento e se qualcuno degli acciaccati sia in condizione di tornare titolare.

Intanto i primi due giorni della settimana hanno raccontato dell’ipotesi che i rossoblù debbano fare a meno ancora una volta di Castro e Odgaard, con la casella del trequartista che potrebbe essere riempita nuovamente da Fabbian, che a Bergamo però ha faticato. Dipenderà anche dalle scelte in mediana, dove mancherà Ferguson: con Freuler, probabile il ritorno di Aebischer dal primo minuto, già schierato al Dall’Ara dall’inizio contro il Napoli, mossa che potrebbe liberare Pobega per la trequarti.

Per la corsia destra di difesa, Calabria migliora, ma dovrebbe rientrare con Empoli o a Udine. E’ tornato però ad allenarsi in gruppo Holm, che spera nel ritorno dal primo minuto dopo l’infiammazione al ginocchio. Out, invece, Casale, con Lucumi che dovrebbe stringere i denti anche se non al meglio, con Erlic unica alternativa. Il Bologna insomma prova a recuperare qualche pezzo e tra oggi e domani avrà le idee più chiare.

Infine, guai anche per un ex rossoblù: Joshua Zirkzee. Il tecnico dello United Amorim ha annunciato che la sua stagione è finita, a causa di un problema al tendine del ginocchio sinistro, che già lo tormentl nella scorsa stagione. L’olandese ha chiuso la prima stagione in Inghilterra con 7 gol e 3 assist in 48 presenze tra Premier, Europa League, Fa Cup ed Efl Cup.

Marcello Giordano