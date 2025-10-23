Skorupski, un’uscita da leader: "Vinciamo anche per Italiano"

BUCAREST (Romania)Le mani sull’Europa: "Se vogliamo passare il turno dobbiamo fare il salto di qualità portando a casa dei punti". Le mani sul futuro: "Ho firmato fino al 2027, sono qui da tanti anni e – perché no? – mi piacerebbe diventare una bandiera di questo club. C’è già Orsolini a fare la bandiera? Con Riccardo non ho di queste gelosie, lui è davvero un ragazzo d’oro. Magari io e lui diventiamo bandiere insieme".

Sorride Skorupski ed è la faccia distesa del veterano che nelle ultime settimane ha colto nel gruppo importanti segnali di crescita: indicatori del ritorno del Bologna vero."Sì, a Cagliari siamo tornati a a giocare ai nostri livelli – dice il portierone polacco –. Adesso c’è questa sfida con lo Steaua, che rispettiamo, ma di cui non abbiamo paura. Col Friburgo, nell’ultima partita, abbiamo fatto una buona prestazione, ma non è arrivata quella vittoria a cui tenevamo tanto. Adesso anche in Europa è arrivato il momento di fare punti fuori casa".

Sottoscriverebbe Vincenzo Italiano, il demiurgo della creatura rossoblù suo malgrado costretto questa sera a seguire i suoi ragazzi da una stanza di ospedale. Il riflesso istintivo è quello di riandare con la memoria al Bologna targato Mihajlovic, che Sinisa telecomandava dal Sant’Orsola: anche se per fortuna dal punto di vista sanitario sono situazioni nemmeno accostabili."Non avere il mister con noi non è una situazione facile – ammette Skorupski –. Noi più grandi (il riferimento è a lui, Orsolini e De Silvestri, ndr) ci troviamo di fronte a una situazione che ci è già capitata e aiuteremo tutto il gruppo. Ma siamo in buone mani: ci fidiamo tantissimo dello staff. E abbiamo un solo obiettivo: vincere".

Resta il deficit di dover andare in battaglia senza il comandante. "Domenica sera, di ritorno da Cagliari, in aereo ho parlato a lungo col mister – rivela Lukasz – e poi il giorno dopo abbiamo saputo che era stato ricoverato in ospedale. Ci dispiace tantissimo, qui a Bucarest ci manca. Conoscendolo, al di là del problema di salute, starà soffrendo per non essere con noi: speriamo di dargli felicità con un bel risultato".

Riuscire a tenere chiusa la porta, nei giorni in cui è fresco di rinnovo di contratto (fino al 2027), sarebbe il primo mattoncino di un progetto chiamato vittoria. Già, il futuro in rossoblù. "A Bologna sono molto felice e la mia famiglia sta bene qui – dice il trentaquattrenne Skorupski –. Sono arrivato nel 2018, non mi restano tanti anni da giocare e, chissà, dopo aver firmato fino al 2027 in futuro potrei guadagnarmi un altro rinnovo col Bologna. A quel punto mi piacerebbe chiudere qui. Io bandiera? Ormai di bandiere ce ne sono poche. Ma io e Orso insieme saremmo due belle bandiere".

Stasera è importante che le due bandiere sventolino sul prato dell’Arena Nationala. "Mattoncino dopo mattoncino stiamo tornando quelli della scorsa stagione", è il mantra di Lukasz. Ma serve il timbro dei primi tre punti in Europa.