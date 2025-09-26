Skorupski versione Champions. "Queste serate ci fanno crescere. Il rigore? Così ho beffato Watkins»

BIRMINGHAM (Inghilterra)Ha parato quasi tutto. A tratti anche di più. Ha tenuto il Bologna in partita, ha provato a scrollargli la paura di dosso. E se dopo i cambi, negli ultimi 25 minuti, la squadra di Italiano ha pure avuto l’occasione per pareggiare il match è tutto merito suo. Come già accadde spesso un anno fa in Champions, i riflettori, alla prima di Europa League, se li prende tutti Lukasz Skorupski. Uscite a valanga su Malen, parate a ripetezione, neutralizza pure il rigore di Watkins, che avrebbe potuto chiudere la gara, subito dopo aver detto no allo stesso attaccante inglese. Si inchina solo alla conclusione in buca d’angolo di McGinn, che passa attraverso gambe e visuale del polacco oscurata.

Nel dopo partita, il portiere si conferma lucido come in campo. Perché il ko fa sì male, ma non va dimenticato che arriva contro una delle squadre favorite per la vittoria, allenata da un tecnico che ne ha già messe in carniere quattro e con un solo gol di scarto: "Sono convinto che questa è una partita che ci farà crescere, visto che siamo cresciuti in corso d’opera. Abbiamo faticato all’inizio, ma abbiamo dimostrato nella ripresa che possiamo lottare con tutti e quindi nonostante il risultato oggi possiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto e dovremo sapere trarre fiducia in vista delle prossime gare di Europa League".

Partenza ad handicap, come un anno fa in Champions. Ma la sensazione di Skorupski è che le cose questa volta andranno diversamente: "Un anno fa in Champions siamo cresciuti lungo il cammino. Sono convinto che succederà lo stesso e ho fiducia che sapremo accorciare i tempi. Abbiamo iniziato contro uno degli avversari più duri del torneo e ce la siamo giocata. Questo ci darà fiducia. Sono convinto che dimostreremo di essere all’altezza del passaggio al turno successivo".

Convinto, Skorupski, era pure di poter neutralizzare il rigore di Watkins, rubando il mestiere al Dibu Martinez, portiere dell’Aston Villa e della nazionale argentina: "Per la verità pensavo tirasse un altro giocatore e quindi quando ho visto Watkins sul dischetto ho pensato a Martinez e mi è venuto in mente una sua strategia: se mi fossi mosso prima avrei avuto più possibilità che l’avversario calciasse centrale e ho lasciato lì il piede". Missione compiuta da Skorupski, rigore parato.

Missione incompiuta per il Bologna, ancora alla ricerca del ritmo e dell’intensità dei giorni migliori. E pure di un rendimento esterno differente. E’ su questo che punta l’indice il capitano di giornata Lewis Ferguson: "Nel primo tempo non abbiamo fatto la prestazione che avevamo preparato. L’impatto non è stato buono, nella ripresa siamo andati molto meglio. Ci sentiamo un po’ frustrati perché questa è una situazione che si ripete per la terza volta consecutiva fuori casa: tre trasferte, zero punti, non è un bottino all’altezza".

Era già accaduto con Roma e Milan. E’ un campanello d’allarme, anche in vista della trasferta di Lecce: "Dobbiamo sistemare qualche cosa, soprattutto dobbiamo andare a Lecce per vincere, se vogliamo tenere alta l’asticella delle ambizioni ed essere una squadra che arriva in fondo in campionato e in Europa dobbiamo fare punti sempre". Ferguson scuote il Bologna.