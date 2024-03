Solo 2-2 con il verona. Primavera, un’altra occasione persa

Ennesima occasione gettata al vento per la Primavera rossoblù, inchiodata al pari casalingo dal Verona nei minuti di recupero e solo a +3 dal fanalino di coda Frosinone, ieri sconfitto 0-2 dalla Lazio.

Il 2-2 lascia l’amaro in bocca ai ragazzi di Magnani, che al ‘Niccolò Galli’ sono andati per due volte in vantaggio, con Amey e Byar, e per due volte si sono fatti rimontare, per mano di Cisse e Nwanege, quest’ultimo a segno al 95’ nell’ultima azione della partita. La vittoria mancata è un mezzo passo falso, addolcito dal ko del Frosinone. Ma la strada per scacciare l’incubo ultimo posto è ancora lunga e irta di ostacoli.