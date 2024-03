Sono 22 i giocatori preallertati per le convocazioni. A Casteldebole rimarrebbero solo Ravaglia, De Silvestri, Beukema e Lykogiannis. Il Bologna pronto alla diaspora dei Nazionali

Prima l’Inter, domani al Dall’Ara, poi l’Empoli, tra una settimana al Castellani. E a seguire la grande fuga. Fuga per la vittoria, trattandosi di convocazioni in nazionale: ma c’è anche l’altra faccia della medaglia. Se le ventidue preconvocazioni arrivate in queste ore a Casteldebole tra una settimana troveranno conferma (nella lista figura anche Karlsson, che però resterà in città a curare la caviglia ammaccata), Thiago Motta e il suo staff a Casteldebole durante la sosta forse trarrebbero maggior profitto dall’organizzare un torneo di briscola.

Si fa prima a elencare i quattro rossoblù che non sono oggetto di preconvocazioni: Ravaglia, De Silvestri, Beukema e Lykogiannis. Tutti gli altri per due settimane faranno le valigie e saranno al seguito delle rispettive nazionali.

Per il club e l’allenatore una medaglia al petto e insieme un problema non da poco, considerato che la sosta come sempre è un’incognita, specie per un Bologna che dopo avrà nove partite davanti per inseguire il sogno Champions. Ieri il tecnico allargava le braccia: "Difficile dire se la sosta arriverà nel momento giusto. Ma era in calendario dall’inizio della stagione, lo sapevamo da mesi: credo che cambi poco".

Di certo la probabile diaspora dei nazionali, che comprende gli ‘azzurrabili’ Calafiori, Fabbian e Orsolini, certifica una volta di più l’assoluto valore della rosa allestita da Sartori e Di Vaio. Anche gli ultimi arrivati di gennaio troveranno gloria con le rispettive selezioni: Odgaard con la Danimarca, Ilic con la Serbia e Castro con l’Argentina Under 23. Morale: Pasquetta con la Salernitana al Dall’Ara, il primo aprile (calcio d’inizio alle 12,30), è già una partita ricca di incognite.

m. v.