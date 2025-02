Sono le uniche quattro senza ko in questo inizio di anno solare. Rossoblù e granata con Napoli e Psg. Duello tra imbattute del 2025

La piccola frenata in campionato c’è stata e la ‘zavorra’ sono i due pareggi in trasferta con Empoli e Lecce, due sfide quasi fotocopia in cui il Bologna non ha saputo replicare l’intensità dell’ultimo periodo. Però c’è anche il fiore all’occhiello di un piccolo primato che testimonia come questo Bologna anche quando non riesce a conquistare i tre punti sa limitare i danni portando in cascina un pari. I numeri dicono che i rossoblù sono tra le 4 squadre dei cinque principali campionati d’Europa (Premier, Bundesliga, Serie A, Liga e Ligue 1) a non aver ancora conosciuto una sconfitta nel nuovo anno solare, mettendo nel conto tutte le gare ufficiali: campionato, coppe nazionali e coppe europee. Tre delle quattro elette che nel 2025 non hanno mai perso sono italiane: il Napoli di Conte, il Bologna di Italiano e il Torino di Vanoli, curiosamente l’avversario dei rossoblù domani notte al Dall’Ara.

La quarta virtuosa del 2025 è il Psg di Luis Enrique, che nel nuovo anno solare vanta un ruolino di 10 vittorie e un pareggio. Il Bologna invece, tra campionato, Champions e Coppa Italia in questo mese e mezzo ha collezionato 4 vittorie e 5 pareggi. Una striscia più lunga di quelle di Napoli e Torino, impegnate solo in campionato.