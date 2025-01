Sospetto stiramento per lo scozzese. L’incognita Ferguson blocca la partenza di un ritrovato Fabbian

Lewis Ferguson tra ottimismo e fiato sospeso. E sospeso resta il destino di Fabbian, dopo l’infortunio del capitano scozzese. Il lungo stop, il delicato intervento al ginocchio, la riabilitazione e la ripresa hanno presentato il conto al centrocampista, che a Lisbona è stato costretto a fermarsi per un risentimento muscolare al flessore della coscia destra: un incidente comune a chi riprende dopo infortuni pesanti, in un calcio in cui si è chiamati a spingere sempre senza risparmiarsi.

A Casteldebole c’è ottimismo sul fatto che Lewis Ferguson sia riuscito a fermarsi prima di strapparsi. Si teme però uno stiramento, che comporterebbe intorno alle 3 settimane di stop. E considerato il passato dell’ex Aberdeen, la cautela è d’obbligo.

Oggi sarà giorno di ecografia e risonanza magnetica: ergo di verdetto. Con il suo rientro e l’efficacia dimostrata da mediano, il Bologna aveva pensato di mandare a giocare El Azzouzi e Fabbian: per il primo difficile reperire offerte, considerato che è fermo da agosto per un problema al ginocchio seguito da un’intervento di ernia.

Il secondo piace e parecchio alla Lazio e vorrebbe andare a giocare con più continuità: perché con l’esplosione di Odgaard e il passaggio a un 4-2-3-1 più marcato, una mezzala che ama buttarsi negli spazi e avere campo davanti per sfruttare la gamba (come accaduto a Lisbona con lo Sporting, nel Bologna di Italiano fatica di più). Il problema è il ruolo, perchè Fabbian è apprezzatissimo: non si arrende mai e la testa è ancora a Casteldebole, come dimostrato nell’ultima di Champions. Il Bologna attende gli esiti degli esami di Ferguson per decidere il da farsi. E in seguito alla situazione medita di parlare al ragazzo e spiegargli che sarà chiamato a rimanere a Casteldebole. Anche perché, in caso di stop di Ferguson, Italiano rimarrebbe con Freuler, Pobega e Moro, considerato che per rivedere in campo Aebischer e El Azzouzi un condizione discreta servirà circa un mesetto. Lasciar partire Fabbian per dover rischiare di andare a cercare un centrocampista, per di più con i problemi di lista (al momento i posti over sono completi) non è semplice.

Oggi sarà tempo di decisioni. Intanto, per parlare di giocatori sondati a inizio mercato, Arthur viaggia verso il Santos, Maggiore (26) piace a Palermo, Parma (che è su Fabbian) e Venezia e per Ordonez il Bologna attende la programmazione estiva per capire se muoversi o meno. Insomma, allo stato attuale, in attesa dei riscontri su Ferguson, la sensazione è che a Casteldebole non si rinuncerà a cuor leggero all’ex Inter.

Marcello Giordano