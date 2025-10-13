Spettatori di Canada-Australia. E lucumi segna con la sua nazionale. Il numero uno della Fifa Infantino a casa Saputo

MONTREAL (Canada)

Notte di grande sport e gala sabato allo Stade Saputo di Montreal. Non capita tutti i giorni di avere ospiti nel proprio stadio il premier canadese Mark Carney e il numero uno della Fifa Gianni Infantino. A fare gli onori di casa c’era ovviamente Joey Saputo, che ha assistito insieme a Carney e Infantino all’amichevole in cui l’Australia ha battuto per 1-0 il Canada. In mattinata Carney aveva incontrato Infantino a Ottawa, in un meeting preparatorio ai Mondiali 2026, che si divideranno tra Stati Uniti, Messico e Canada. Dopo l’incontro istituzionale, complici i soli 200 chilometri che separano Ottawa da Montreal, Infantino ha fatto un blitz allo Stade Saputo. Sempre dall’altra parte dell’oceano, ma sul campo neutro di Arlington, negli Stati Uniti, la Colombia ha strapazzato per 4-0 il Messico in amichevole, avviando la goleada con un gol di Lucumi. Il difensore rossoblù ha festeggiato al meglio la sua trentesima presenza con i Cafeteros sbloccando il risultato al 16’ con una zampata sottoporta sfruttando al meglio la punizione calciata magistralmente da James Rodriguez. Nella notte tra mercoledì e giovedì la Colombia di Lucumi sfiderà in amichevole proprio il Canada a Harrison, negli Stati Uniti.

m. v.