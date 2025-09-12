Spinta Orsolini punta il Milan e il rinnovo

Toc Toc. A forza di bussare, Orsolini si è fatto aprire le porte della nazionale. E’ iniziata la rincorsa al mondiale. E inizia anche la rincorsa del numero 7 a un posto da protagonista in azzurro, perchè le gare di qualificazione con Estonia e Israele raccontano che per ora Orso parte di rincorsa. E’ stato comunque fondamentale, entrando nell’azione del 5-4 con Israele che mette l’Italia al secondo posto e favorita almeno per i playoff la qualificazione, consentendo di continuare a credere nella rincorsa al primato e alla qualificazione diretta. Ma a bussare è pure il Bologna: alla porta di Orsolini, per discutere del rinnovo del contratto in scadenza al 2027. Non c’è ancora un appuntamento fissato: si inizierà a parlarne, ma dopo il Milan. Modo e tempi per parlare con il ragazzo a Casteldebole, si troverà. Tra settembre e ottobre dovrebbe essere fissato anche un primo colloquio con l’agente di Orso, bandiera rossoblù che lascia le porte apertissime al dialogo. Diversamente, avrebbe avuto un altro approccio in estate, quando ha ricevuto un’offerta dagli arabi dell’Al-Qadsiah, che metteva sul piatto 10 milioni a stagione per il giocatore e 25 per il Bologna. Per Orsolini erano arrivati anche i sondaggi del Manchester United e del Milan, ma il ragazzo ha sempre avuto le idee chiare: "Salvo cose clamorose, resto, sono figlio di Bologna".

E’ rimasto e ha firmato la prima vittoria stagionale, sull’onda dell’ultima da record: da 15 gol in campionato e 2 in Coppa Italia. E’ mancata la firma in Champions e in Europa, sfiorata nella vittoria casalinga con il Borussia Dortmund nella scorsa stagione, gara chiusa anzitempo per un infortunio muscolare: una ricaduta, che ne ha complicato i mesi di dicembre e gennaio.

Il tutto all’interno di un’annata da record, da incorniciare. Ci riproverà a partire dal 25 settembre, con l’Aston Villa, in Europa League. Perchè Orso ha poco o nulla da dimostrare, almeno a Bologna, ma il gol in Europa innalzerebbe ulteriormente il suo status. Prima c’è il Milan gara importante e delicata per il Bologna, in cerca di continuità dopo il successo con il Como per dimostrare a se stesso e alla concorrenza di potere rimanere ad alti livelli. E’ gara delicata anche per il Milan, chiamato a rilanciarsi dopo un’ultima disastrosa annata, tra le sorti di rossoblù e rossoneri ci sono di mezzo quelle di Orsolini, chiamato a confermarsi e a trascinare il Bologna a San Siro, aspettando la chiamata del Bologna per parlare di prolungamento del contratto ed eventuale adeguamento: con i suoi due milioni, Orso è il giocatore più pagato, un eventuale adeguamento potrebbe stare a significare l’intenzione di alzare il tiro anche alla voce monte ingaggi, in chiave futura, qualora il Bologna dovesse confermarsi in Europa.

E non è un dettaglio, per provare ad alzare ulteriormente il livello dopo tre stagioni di crescita esponenziale. E’ in crescita pure Castro e il Bologna confida nella sua consacrazione. La dirigenza non ha offerto sponde al sondaggio dell’Al-Hilal, il giocatore neppure e il mercato arabo si è chiuso ieri sera senza che arrivasse alcuna offerta ufficiale da rifiutare.

Con la chiusura dei trasferimenti anche in Arabia, fine delle distrazioni: il Bologna può puntare dritto a campionato e campagna europea.