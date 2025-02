Stasera il polacco si porta a meno 4 gare dal prolungamento automatico. Duello nel duello con Maignan. Skorupski mette le mani sul rinnovo

Il conto alla rovescia dice meno 5: fate pure quattro, perché Lukasz Skorupski si appresta a indossare i guanti da titolare con il Milan, per blindare la porta e il suo futuro in rossoblù. Mancano poche presenze per far scattare il rinnovo automatico del polacco, in scadenza a giugno. In questa stagione ne ha collezionate 25: 17 in campionato, 7 in Champions e una in Coppa Italia. Alla trentesima da titolare, scatterà il rinnovo fino al 2026. Di fatto è una formalità: il Bologna conta su di lui e punta a fine stagione a discutere con calma un rinnovo che vada oltre e che lo leghi a vita al Bologna, club nel quale è arrivato nel 2018 e in cui punta a rimanere fino al 2027 o 28: perché quella è la durata su cui si riflette, in vista della discussione del rinnovo estivo.

Il conto alla rovescia è iniziato e proseguirà col Milan, match che metterà in scena un confronto diretto tra due big della porta. O meglio, tra un big, Skorupski, uno dei migliori portieri della Serie A da due anni a questa parte e tra i portieri più cresciuti nonostante la carta d’identità (saranno 34 anni a maggio) e Mike Maignan, che pare aver perso il tocco magico che lo aveva fatto ribattezzare ‘Magic Mike’ nell’anno dello scudetto rossonero con Pioli. Autorete provocata di Thiaw a Torino, errore all’andata con il Feyenoord, erroraccio con il Cagliari. E’ costato punti e uscita dalla Champions. Skorupski, invece, ha portato punti: basti ricordare la parata nel faccia a faccia con Adams nell’ultima casalinga col Torino, anche se la collezione delle parate decisive è ben più lunga. Dall’arrivo di Thiago Skorupski ha alzato il tiro: uscite e impostazione erano i suoi punti deboli, ora non più. E quelli forti sono rimasti tali: reattività tra i pali e rigori. Ne parò uno al milanista Giroud nella scorsa stagione.

Quest’anno è a quota due, avendo fermato Thauvin in campionato e Sudakov in Champions. Guadagna circa 1 milione netto. Molto meno di Maignan (2,8 più bonus), che è in trattativa (6-7 milioni) a sua volta per il rinnovo del contratto in scadenza al 30 giugno 2026. Ma il Milan ha bloccato la trattativa, in attesa di capire se Mike tornerà Magic. Non ha dubbi il Bologna, invece, che Skorupski intende tenerselo stretto: a prescindere dal futuro europeo al quale punta dichiaratamente. E non ha dubbi Skorupski, che attende solo di sedersi al tavolo e di vedersi in rossoblù fino a fine carriera.

Marcello Giordano