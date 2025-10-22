Steaua Bucarest-Bologna, Niccolini: “Il nostro obiettivo è fare risultato”

Bologna, 22 ottobre 2025 – Con Vincenzo Italiano forzatamente ai box è Daniel Niccolini a presentare la sfida di Bucarest contro lo Steaua, terzo appuntamento della Fase Campionato di Europa League per il Bologna, arrivato in Romania con l’obbiettivo dichiarato di trovare la prima vittoria nella competizione dopo una sconfitta e un pareggio nei primi due appuntamenti: “Il nostro obiettivo è fare risultato, è una partita importante, ci siamo preparati bene, un gruppo di ragazzi fantastici, ma affrontiamo una squadra con una storia importante”.

Daniel Niccolini sulla panchina del Bologna a Budapest (foto Schicchi)

Inevitabile la domanda su mister Italiano, rimasto a Bologna per curare la polmonite: “Quante volte hai sentito italiano? Beh, stamattina abbiamo fatto allenamento, quindi ci siamo sentiti per parlare di com’è andato, ma noi ci conosciamo molto bene, sono tanti anni che lavoriamo insieme”.

La sfida di Bucarest rimane centrale ma è lecito anche guardare al campionato, con il derby dell’Appennino contro la Fiorentina che rappresenterà il ritorno in campo in ambito nazionale: “Peserà Firenze? Partita per partita, domani c’è l’Europa League, poi penseremo a Firenze”.

Domande poi anche sulla formazione che affronterà lo Steaua e sull’avversario: “Rowe? Gionni si sta allenando bene, si sta integrando bene, se giocherà lo decideremo domani con il mister. Ci aspettiamo una partita tosta, non sta facendo bene in campionato, ma la coppa è sempre diversa. Dobbiamo stare attenti all’ambiente, a livello ambientale mai facile. Li abbiamo studiati, siamo venuti qua per giocarci le nostre possibilità”.

Accanto a Niccolini in sala stampa anche Skorupski che ha parlato dell’assenza di Italiano e del suo ruolo in questo Bologna: “Non è una situazione facile, ci è già capitato, noi siamo magari quelli più grandi e aiuteremo tutto il gruppo, ci fidiamo tantissimo del nostro staff, siamo in buone mani. Io bandiera? Sono molto felice, io sto bene qua, la mia famiglia sta bene qua, chissà magari potrei chiudere la carriera qui, ho firmato fino al 2027, non mi restano tanti anni da giocare: quindi chissà magari potrei guadagnarmi un altro rinnovo. Mi piacerebbe. Ci sono poche bandiere”. Poi anche per il portiere polacco arriva il focus sulla sfida allo Steaua: “Domani abbiamo un solo obiettivo. Abbiamo studiato gli avversari, li rispettiamo, ma non abbiamo paura. Vogliamo magari fare un regalo al mister che non è con noi”. Lo stesso Skorupski poi ha voluto anche sottolineare il percorso di crescita della squadra in queste prime partite: “A che livello è il Bologna dopo Cagliari? Stiamo tornando piano piano al nostro livello. Domani dobbiamo dimostrarlo, il momento è arrivato. Le qualità ci sono”.