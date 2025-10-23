Steaua Bucarest Bologna 1-2, i rossoblù si sbloccano: prima vittoria in Europa League

Bucarest, 23 ottobre 2025 – Nel catino dell’Arena Nationala c’è un Bologna dai due volti, arrembante e a tratti ingiocabile nella prima frazione, più timido e stentato nella ripresa ma alla fine bastano i due gol segnati da Odgaard e Dallinga per portare a casa la prima vittoria nella bolgia di Bucarest. I rossoblù soffrono e portano a casa i primi 3 punti di questa Europa League che rilanciano le speranze di qualificazione al prossimo turno. Vincenzo Italiano non è in panchina ma disegna un Bologna nuovo negli interpreti, ancora una volta, cambiando otto undicesimi rispetto alla formazione vincente a Cagliari. Una scelta che si rivela alla fine vincente.

Primo tempo

Primi minuti a ritmi alti da un lato e dall’altro, con le prime sfuriate dei rossoblù che poi lasciano spazio a qualche sortita dell’FCSB che si chiude bene e prova a sfruttare il contropiede per fare del male agli ospiti. Il Bologna allora prova a prendere in mano il match, muovendo come di consueto il pallone e facendo del possesso palla la sua arma per cercare di scardinare la difesa avversaria. All’8’ arriva la prima occasione offensiva per Orsolini e compagni: cross di Rowe e colpo di testa di Lucumi, presa centrale sotto la traversa di Tarnovanu. È il preludio di ciò che accadrà un minuto dopo. Palla recuperata dai rossoblù e filtrante di per Dallinga che si allarga e mette in mezzo un rasoterra sul quale si avventa sul palo opposto Odgaard che insacca a porta vuota. All’Arena Nationala è 1-0 per il Bologna che non perde tempo e segna anche la rete del 2-0 al 12’: batti e ribatti in area, con una prima conclusione di Lykogiannis schiacciata e poi deviata da Lixandru che anticipa Odgaard rischiando l’autogol ma trovando una risposta d’istinto di Tarnovanu che respinge ma sul pallone vagante si avventa Dallinga, con una conclusione bassa e potente che trafigge ancora la porta dell’FCSB per il 2-0. Al 22’ ancora pericolosi i rossoblù, in controllo del match, con un corner di Lykogiannis che attraversa l’area e sul quale si avventa Heggem, sbilanciato, che non riesce ad imprimere forza al pallone che è facile presa per Tarnovanu. Altra bella azione tre minuti dopo, con un recupero difensivo e un’invenzione di prima di Moro che scavalca il centrocampo e lancia Orsolini, il numero 7 dopo una corsa di 20 metri si accentra e prova la conclusione con Tarnovanu che respinge ancora, poi sulla sfera arriva Rowe che in ritardo va a contatto con il il portiere dell’FCSB che rimane a terra. Cartellino giallo per l’inglese. Panchina e compagni invece rimproverano Orso per non aver sfruttato al meglio il contropiede. Al 32’ ci sarebbe gloria anche per Orso che riceve in area piccola da Freuler, ruleta e palla in rete ma la posizione del numero 7 è irregolare e l’arbitro giustamente annulla. L’FCSB si fa vedere pericolosamente dalle parti di Skorupski al 37’: calcio d’angolo e colpo di testa di Ngezana in area ravvicinato, con un gran riflesso del portiere polacco che respinge, poi sul secondo tentativo di Sut ci rimette di nuovo i pugni annullando le velleità dei padroni di casa e rendendosi ancora protagonista dopo oltre mezz’ora di inattività. Al 41’ altra occasione per i romeni, con Thiam che entra in area, sterza e conclude sul primo palo, trovando la punta del piede di Skorupski. Prima che si chiuda la frazione, Rowe rischia il secondo giallo e la conseguente espulsione per un intervento sciagurato al limite nel tentativo di anticipare l’avversario. L’inglese rimane a lungo a terra con l’arbitro vicino che sembra intenzionato a punirlo ma poi concede solo una punizione. Il pallone però sfila alto e Treimanis fischia così la fine della prima parte delle ostilità.

Secondo tempo

Niccolini cambia subito ad inizio ripresa, inserendo Vitik e Cambiaghi per Heggem e Rowe, ammoniti. Prima occasione per il Bologna al 52’, con Orsolini che cerca ancora la porta da poco dentro l’area, ma la sua conclusione finisce ancora fuori. Al 53’ però accorcia le distanze l’FCSB con Birligea che sfrutta al meglio un disimpegno corto di Vitik e una marcatura non impeccabile di Lucumi per trafiggere Skorupski.

È la rete del 2-1 che riaccende l’Arena Nationala e anche le velleità dei padroni di casa che prendono subito coraggio contro un Bologna che appare stordito dal gol subito. Al 60’ si ridestano i rossoblù, con una bella combinazione di Cambiaghi e Dallinga, scarico per Moro che tenta dalla distanza, tiro di poco alto. Altro cambio per il Bologna al 67’, con Zortea che lascia il posto a Holm. Al 72’ occasionissima per Dallinga che si guadagna un bel pallone sul lato corto, entra in area, sterza per liberarsi del marcatore e poi scarica verso la porta trovando solo forza e non l’angolo, Tarnovanu respinge. L’FCSB risponde con Birligea che di testa sul secondo palo appoggia fuori un cross molto invitante. Al 77’ altro cambio per i rossoblù, con Ferguson che va a dare maggiore dinamismo al centrocampo per un Moro che ha speso molto. Passano due minuti e Radunovic è decisivo su Orsolini che coglie un bel cross di Dallinga ma trova la gamba dell’avversario. All’80’ ci riprova anche Odgaard, che strozza un po’ ma angola molto e costringe Tarnovanu alla deviazione in angolo dal quale però non scaturisce nulla. All’82’ arriva anche il palo di Orsolini che crea, scarica per Holm e poi coglie al centro il cross dello svedese, trovando però il legno basso a portiere battuto dopo la decisiva deviazione di Ngezana. Gli ultimi minuti sono una bolgia, con l’Arena Nationala che spinge i suoi e il Bologna che lotta in una partita che di fatto è diventata una vera battaglia sul piano fisico e atletico. Niccolini butta nella mischia anche Bernardeschi per Orsolini. Si arriva così al recupero, con Treimanis che concede 5’ di extra time. Alla fine però si sentono solo i tifosi rossoblù cantare perché non c’è più tempo, a Bucarest vince il Bologna.

Il tabellino

FCSB 1

BOLOGNA 2

FCSB (4-2-3-1): Tarnovanu 7; Pantea 5.5, Ngezana 5.5, Lixandru 5.5, Radunovic 5; Alhasson 5.5, Sut 5 (1' st Tanase 6.5); Miculescu 6.5, Olaru 6 (41' st Politic sv), Cisotti 5 (1' st Birligea 7); Thiam 6 (19' st Popescu 6). In panchina: Udrea, Zima, Graovac, Alibec, Kiki. Allenatore: Charalambous 6

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 7; Zortea 6 (22' st Holm 6), Heggem 6 (1' st Vitik 6), Lucumí 5, Lykogiannis 6; Moro 6 (32' st Ferguson sv), Freuler 6.5; Orsolini 6 (40' st Bernardeschi sv), Odgaard 7, Rowe 5 (1' st Cambiaghi 5.5); Dallinga 7.5. In panchina: Ravaglia, Pessina, Pobega, Castro, Casale, Miranda, Fabbian. Allenatore: Niccolini (Italiano assente) 6.5 ARBITRO: Treimanis (Lettonia) 5.5

RETI: 9' pt Odgaard, 12' pt Dallinga, 9' st Birligea.

NOTE: cielo coperto, campo in discrete condizioni. Ammoniti: Heggem, Rowe, Miculescu, Odgaard, Cambiaghi, Birligea, Tanase, Radunovic, Charalambous (all.), Niccolini (all.). Angoli 4-10. Recupero 3' pt, 5' st.