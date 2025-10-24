Subito gli effetti speciali, poi il calo. Freuler manda in tilt tutti i romeni. Skorupski, murate da fuoriclasse. Orso, un palo e un peccato di gola

Skorupski 7,5 Per mezzora è un turista a passeggio nel centro di Bucarest poi in quattro minuti confeziona tre parate decisive, di cui due (su Ngezana e Thiam) da autentico fuoriclasse. Non può nulla sull’1-2.

Zortea 6 Nella prima mezzora dalla sua parte la Steaua fa scena muta ma lascia troppi varchi scoperti quando i romeni entrano in partita. Splendido il lancio per Orsolini, che sciupa il 3-0.

Heggem 6 Tiene botta contro un Cisotti che non si rende mai pericoloso in termini di conclusioni ma che non da punti di riferimento. Ammonito, esce all’intervallo.

Lykogiannis 6,5 Dal suo sinistro partono corner sempre pennellati di giustezza. E ha il merito di entrare, con una staffilata respinta, nell’azione dello 0-2.

Moro 6,5 Dominante nella prima mezzora, resiliente dopo.

Freuler 7 L’avvio-sprint dello svizzero tramortisce lo Steaua: suo il furto con destrezza del pallone che dopo 8 minuti è all’origine dello 0-1 di Odgaard. Poi fa il Freuler.

Orsolini 5,5 La cosa più bella è la veronica con cui al 32’ si libera davanti alla porta e infila il potenziale 0-3: peccato fosse in fuorigioco. Qualche minuto prima, al 25’, getta alle ortiche lo 0-3 ignorando Dallinga a centro area e tentando una conclusione senza fortuna. Gli dice male all’83’, quando il suo tiro, sporcato, finisce sul palo. Ma il peccato di egoismo del primo tempo rischiava di costar caro.

Odgaard 7,5 Al 9’ va a chiudere l’azione sul secondo palo sfruttando il tocco perfetto di Dallinga. Devastante nella prima mezzora e dominante anche nella ripresa, quando sfiora l’1-3. Giocatore infinito.

Rowe 5 Salta una sola volta il dirimpettaio, tenta un’improbabile rovesciata a centro area, prende un’ammonizione gratuita franando sul portiere ed è recidivo quando al 45’ entra scomposto su Olaru rischiando il secondo giallo. Saggio toglierlo all’intervallo per evitare guai peggiori.

Vitik 6 La sua respinta corta di testa è un assist involontario per Birligea. Poi gli prende le misure.

Cambiaghi 6,5 Non sbaglia un colpo: tra lui e Rowe, oggi, c’è un mondo di differenza.

Holm 6 Gamba e concentrazione.

Ferguson 6 Tiene botta nel finale.

Bernardeschi sv

Allenatore Niccolini 7 L’approccio è travolgente, ma a non chiudere le partite si rischia di rovinarle. Resta il fatto che la prima vittoria esterna in due anni di Europa porta la doppia firma: la sua e quella di Italiano da remoto.

Voto squadra 7

Massimo Vitali