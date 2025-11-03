Suzuki un po’ distratto, male Keita. Per Britschgi un legno e tanti errori

Suzuki 5 Dal suo lancio al pronti via nasce il vantaggio. Sul 2-1 rossoblù però, in uscita, non si capisce con Keita e sul 3-1 subisce sul suo palo.

Del Prato 6 Da quarto e da terzo di destra e pure a sinistra nella ripresa non sbaglia un colpo. Sempre applicato e attento, l’unico dietro.

Circati 5 Si infortuna chiudendo in scivolata una ripartenza di Pobega. Ma sull’1-1 è passivo e fuori posizione.

Valenti 5 Tiene botta fino al 1-2 quando perde Odgaard e si fa bruciare poi da Castro.

Britschgi 5 E’ l’uomo deputato a trasformare il 4-4-2 in 3-5-2 al bisogno e quando spinge dimostra di saper far male, colpendo una traversa. Ma sull’1-1 si perde sia Orsolini che il taglio di Holm. Il cross di Miranda arriva dalle sue zolle.

Bernabè 7 Colpisce dopo 13“ e nonostante l’inferiorità trova l’assist sprecato da Benedyczak. Incide nella sofferenza.

Estevez 5 Si perde il taglio di Castro non riuscendo a porre rimedio allo sbilanciamento difensivo sull’1-1. Fuori per un problema fisico.

Keita 5 Rovina una gara di sostanza quando anticipa Suzuki con un colpo di testa da cui nasce il flipper del 2-1 di Castro.

Ordonez 4 Talento di scuola Velez, il Bologna lo aveva seguito: finisce per giocare involontariamente a favore dei rossoblù, con due gialli spesi su Odgaard al minuto 28’ e 35’. Emotivo, ancora acerbo.

Benedyczak 6 Si gira su Lucumi e la giocata si trasforma in assist per Bernabè al pronti via. Le poche ripartenze dopo l’inferiorità passano dalle sue sponde, ma spreca il 2-1. Costruttivo.

Pellegrino 5 Mai nel vivo.

Sorensen 6 Non sempre preciso, ma lotta sempre.

Ndiaye 6 Rimedia su Odgaard, non può su Castro.

Hernani 5 Miranda lo brucia sul 3-1.

Cuesta 5 Disegna un Parma fluido, con il 4-4-2 in fase difensiva che diventa 3-5-2 in possesso palla e la mossa disorienta il Bologna in avvio. Ma quando i rossoblù prendono le contromisure la confusione è tutta ducale. Due sostituzioni obbligate e un rosso gli complicano un lavoro che un gol dopo 13“ avrebbe dovuto semplificare, l’inversione dei laterali di difesa crea guai.

Voto squadra 5.

Marcello Giordano