Tabella di marcia. Martedì la ripresa. El Azzouzi al lavoro

I cancelli di Casteldebole rimarranno chiusi fino a martedì. Da giovedì è scattato il liberi tutti e i 5 giorni di riposo concessi alla squadra da Thiago. Liberi tutti che vale per i calciatori rimasti a Bologna, non convocati dalle nazionali, ma non per El Azzouzi e Karlsson, rimasti al lavoro. Terapie per lo svedese, chiamato ad altre 4-5 settimane di stop dopo la lesione al legamento collaterale del ginocchio rimediato alla vigilia della trasferta di Firenze, mentre El Azzouzi sta completando il lavoro differenziato e l’attivazione sul campo con l’obiettivo di tornare in gruppo tra mercoledì e giovedì. La lesione muscolare al gracile della coscia destra rimediata con il Sassuolo, che lo ha costretto a saltare Lazio e Fiorentina proprio quando pareva in rampa di lancio e dopo essersi preso la maglia da titolare del Marocco è in fase di soluzione, ma solo a metà della prossima settimana sarà chiaro se potrà esserci coi granata o dovrà aspettare Lecce.