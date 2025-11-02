Tanti dubbi alla vigilia, il tecnico terrà conto anche del match di giovedì in Europa League con il Brann. Pronto un nuovo ribaltone, Ravaglia ci spera. Più Castro che Dallinga alla prova del nove

Nessuna sorpresa: Ciro Immobile non salirà questa mattina sul pullman per Parma. Due allenamenti svolti parzialmente in gruppo incoraggiano sulla via della sfida col Napoli, ma non autorizzavano la prima convocazione dopo l’infortunio muscolare di fine agosto.

E così Italiano ha lasciato a casa Immobile caricando viceversa sul pullman tutti i soliti dubbi di formazione. La regola aurea di Vincenzo è che non può esistere un undici fotocopia di quello della partita precedente, a maggior ragione con impegni così ravvicinati.

Ragion per cui gode di credito l’ipotesi che oggi tra i pali possa di nuovo toccare a Ravaglia, fin qui titolare solo in campionato a Cagliari.

Ravaglia, per la cronaca, fu titolare al Tardini anche nell’ultimo incrocio del 22 febbraio. Holm, che ha scontato il turno di squalifica, parte in vantaggio su Zortea e De Silvestri a destra, sulla corsia opposta Miranda dovrebbe spuntarla su Lykogiannis nella logica della perenne alternanza mentre qualche dubbio in più alberga nella scelta dei centrali, con Heggem e Lucumi favoriti, e Vitik e Casale un’incollatura dietro.

A centrocampo Freuler-Ferguson rappresenta un’opzione plausibile, anche se Moro è stato uno dei pochi ad essersi messo in luce nella gara (buia) col Torino: rigettarlo subito nella mischia o preservarlo per giovedì quando il Brann sarà di scena al Dall’Ara?

In attacco, Orsolini dovrebbe tornare titolare a destra, Cambiaghi-Rowe è il solito dilemma a sinistra (l’ultimo Dominguez è stato tutto fuorché convincente) mentre sotto l’unica punta Italiano medita di impiegare Fabbian in sostituzione di un Odgaard che forse avrebbe bisogno di rifiatare un po’.

E veniamo alla scelta del centravanti. Impalpabile da titolare col Torino, Dallinga sembra destinato alla panchina. Ergo stasera ritocca a Castro, chiamato di nuovo alla prove del nove. Aspettando Immobile, il fatturato dei ‘nove’ rossoblù in campionato è di sole 2 reti: ed entrambe le ha segnate Castro. Per fortuna corre Orsolini, che in campionato ha firmato 5 reti. E si è sbloccato Cambiaghi, quest’anno già a quota 2.

m. v.