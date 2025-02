Tanti raggiungeranno la città ducale in treno. L’esodo: 4.000 tifosi in viaggio

"Tutti a Parma in treno" è l’invito, in forma di striscione, che ieri campeggiava in alcuni punti della città, Dall’Ara compreso. Invito che dal popolo rossoblù era già stato ampiamente accolto in settimana con la polverizzazione in poche ore, nel primo giorno di prevendita, dei 3.500 biglietti del settore ospiti del Tardini.

Da allora è stato un continuo tam tam sui social per la caccia al biglietto supplementare: caccia complicatissima che però alla fine dovrebbe portare a circa 4 mila tifosi le dimensioni dell’esodo, che avverrà attraverso auto (al casello i tifosi rossoblù verranno convogliati verso un parcheggio dedicato), pullman e soprattutto treno, come da invito della curva. Anche all’altro capo della via Emilia, per evidenti ragioni legate anche al cambio di allenatore, il derby è molto sentito e si prevede che oggi gli spettatori al Tardini possano raggiungere il numero di 20 mila.