Tardini dà una bella spinta al Bologna : "La priorità è salire in A, massimo impegno"

Sette giorni dopo, sarà ancora Bologna-Como. Ma questo avrà il sapore di uno spareggio, anche se con larghissimo anticipo verso l’unico posto disponibile per la serie A, visto che davanti c’è tutta un’intera stagione.

In attacco però mancheranno sia Castro che Orsolini, e ci saranno probabilmente Tironi e Martiskova, oppure Rognoni, così come a tenere alta la linea difensiva ci penserà Fracaros, non Heggem o Lucumi. E così via, per tutti quanti i ruoli. Tutti a gravitare attorno a Sara Tardini, metronomo del centrocampo delle ragazze in rossoblù di Matteo Pachera, che oggi alle 15, al Bonarelli di Granarolo (ingresso libero), faranno l’esordio assoluto nel campionato di B. Da qui ricomincerà l’avventura delle Women targate Bfc, ancora scottate da quel quarto posto che ha significato serie A mancata per un soffio, la stessa sognata e sperata a lungo, avvicinata a suon di vittorie, tra casa e trasferta, e scivolata via dalle mani proprio quando, in volata, sembrava stretta tra le mani. Ripetersi sarà difficile, ma il Bologna ci proverà, come promesso da Tardini, alla seconda stagione consecutiva in rossoblù, ma già leader del gruppo.

Tardini, un’altra avventura in arrivo per lei da rossoblù.

"Da modenese per me è stato come un ritorno a casa l’estate scorsa, soprattutto dopo avere girato a lungo negli anni precedenti. Qui si sta bene, la città è bellissima e la piazza è importante. Assieme vogliamo costruire qualcosa di importante".

E pochi mesi fa stavate per riuscirci.

"Sì, la promozione è stata davvero a un passo. Un po’ di amarezza c’è ancora, ma allo stesso tempo è anche giusto guardare avanti. Qualcosa evidentemente ci è mancato e proveremo a mettercelo quest’anno, ripartendo anche dalla consapevolezza acquisita nello scorso campionato".

Anche se da questa stagione, con una promozione invece che tre, sarà ancora più difficile.

"Sarà una bella battaglia, ma anche uno stimolo in più per provarci. A ogni modo, per come la penso io, è un vero peccato che quest’anno ci sia soltanto uno slot a disposizione per la A e tre legati alla retrocessione, su un totale di 14 squadre. Anche perché saremo in tante che lotteremo per questo sogno".

Como compreso.

"Chiaro, è forse la grande favorita per il salto. E’ una squadra forte, il club in estate ha investito tanto, firmando giocatrici di qualità ed esperienza. Un vantaggio affrontarlo subito? Onestamente non saprei, come squadre entrambe ci conosciamo ancora poco: sarà comunque il campo a rispondere".

Viste le premesse… tutti al Bonarelli quindi.

"Ovvio. Alcune domeniche sono state speciali l’anno scorso: nella gara decisiva con la Ternana c’erano più di 500 persone a vederci, è stata una emozione fortissima".

Alla domanda sul perché venirvi a vedere, lei cosa risponde?

"Rispondo che anche noi siamo Bologna e anche noi siamo il Bologna. Ci mettiamo lavoro e passione: c’è da divertirsi".

Visto che siamo in tema Nazionali, ci fa ancora un pensierino all’azzurro?

"Ho fatto tutte le giovanili, ma sono consapevole che oggi forse non fa più per me: mai dire mai però. La mia priorità, ora, è quella di conquistare la serie A con il Bologna".