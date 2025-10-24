Tarnovanu è il migliore dei suoi. Sut addormentato, Cisotti non incide

Tarnovanu 7 C’è su Lucumi e pure sull’involontario tentativo di autogol di Lixandru, nella ripresa è strepitoso su Dallinga e tiene in partita i compagni.

Pantea 5,5 Sul vantaggio è fuori posizione e non è l’unica volta, anche se in spinta riesce a farsi notare.

Ngezana 5,5 Preso d’infilata da Dallinga, che serve l’assist dell’1-0. Prova a farsi perdonare in attacco su calcio d’angolo. Dietro è comunque l’ultimo baluardo di una squadra che affonda nel primo tempo.

Lixandru 5 In ritardo su Odgaard sul primo gol, sfiora l’autorete sul 2-0. Ma nella ripresa salva due volte su Dallinga e Orsolini.

Radunovic 5 Spesso fuori posizione, lascia Orsolini due volte libero di andare in porta e pure Moro arriva a rubargli palla. Arriva sempre dopo, specie con le letture delle situazioni.

Sut 4,5 Soffre la pressione e perde colpevolmente il pallone che Freuler tramuta nella ripartenza dell’1-0. Lento e compassato, si divora pure il tap in del potenziale 2-1 dopo la parata di Skorupski su Thiam.

Miculescu 6 Da chi l’ha visto nel primo tempo, consistente nella ripresa: da un suo cross nasce l’1-2.

Olaru 5,5 Dovrebbe tramutare il 4-3-3 in 4-2-3-1, ma fatica a riproporsi, come tutto lo Steaua schiacciato dal Bologna in avvio. Cresce, ma sono fiammate senza continuità

Cisotti 5 Un paio di spunti sul finale di primo tempo, ma non incide: fuori all’intervallo.

Thiam 6 Ci prova di testa, ci prova di piede, ma trova un Skorupski in stato di grazia. Si sbatte, va a cercare palloni giocabili per far uscire la squadra e nelle ripresa fa l’esterno.

Tanase 6 Semplicità e solidità, alza il baricentro della mediana.

Birligea 7 Gol al primo pallone toccato, bruciando Lucumi sul disimpegno di Vitik: fa reparto e crea pericoli.

Popescu 5 Non entra in partita.

Allenatore Charalambous 5 In crisi in campionato, sotto la pressione della contestazione la squadra si scioglie sotto la pressione iniziale del Bologna. La sua posizione sembrava a rischio prima della gara: ora rischia la panchina. Prova a ribaltarla con i cambi.

Voto squadra 5

Marcello Giordano