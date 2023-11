Tempi e risultati, il cantiere Sartori funziona. Il Bologna vola dopo la rivoluzione estiva

Giovanni Sartori ci sta provando di nuovo. Anzi, riuscendo. Riportare in alto il Bologna è la missione che gli hanno affidato Joey Saputo e Claudio Fenucci, affiancandogli Marco Di Vaio, per chiudere un’epoca e aprirne un’altra. Chiudere l’epoca del consolidamento e aprire quella del salto di qualità: ecco la missione affidata all’anima del miracolo Chievo, che ha poi contribuito al cambio di status dell’Atalanta. In casa Bologna è caccia alla prima vittoria in trasferta della stagione in casa del Sassuolo, per continuare la scalata: ma a prescindere dal match del Mapei Stadium, i numeri raccontano che il Bologna ha perso solo con il Milan in queste prime nove giornate e con 14 punti è a tre punti da Fiorentina e Napoli, rispettivamente quarta e quinta. Di più. Il Bologna sta proseguendo la tendenza positiva avviata con l’arrivo di Thiago Motta nella scorsa stagione: perché la striscia di gare senza ko si allunga a una sconfitta nelle ultime 14 partite, prendendo in considerazione anche il finale dello scorso campionato chiuso con il record dei 54 punti.

Anche in questo caso Sartori ha confermato di essere abilissimo nella scelta di chi è chiamato a valorizzare il proprio lavoro e il mercato sul campo. A Verona, fu Delneri il tecnico della svolta, a Bergamo quel Gasperini con il quale i rapporti si sono poi incrinati. A Bologna ecco Motta, con il quale momenti di tensione si sono registrati eccome. "Ho avuto dubbi che non ci fosse identità di vedute", ha ammesso il tecnico a fine mercato, quando ha ritrovato il sorriso. Perchè la ciambella è riuscita con il buco (ma senza la ciliegina del vice Zirkzee). Ripensare al match con il Frosinone per credere. Dalla panchina sono saliti Kristiansen e Ndoye: non è da tutti avere un terzino da 15 milioni e un’esterno da 7,5. E in panchina sono rimasti Karlsson (10 milioni), Fabbian (6 milioni), con Posch (5,5) e Lucumi in infermeria. Ha imposto la rivoluzione, Sartori. E con i suoi tempi: perché Karlsson è arrivato per 10 milioni e a inizio estate l’Az ne chiedeva il doppio, stessi discorsi valgono per Ndoye, Saelemaekers (500mila euro di prestito più 9,5 di riscatto), Freuler, Fabbian, tutti arrivati alle ultime curve insieme al rinnovo di Orsolini.

Presto per dire se il Bologna sia da Europa, ma una cosa è certa: così solido e così lungo non lo è stato mai, neppure nell’anno del Covid, arrivò al lockdown a 4 punti dall’Europa. Sartori ci sta provando di nuovo, ma per completare l’opera deve strappare il rinnovo di Thiago, l’uomo che sta trasformando i sogni in realtà.