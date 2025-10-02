Bologna Fc, ecco la nuova terza maglia 2025/26: Nettuno è il protagonista

Bologna, 2 ottobre 2025 – Il Bologna cambia pelle e lo fa con stile. Macron e il Bologna Fc 1909 hanno appena presentato il nuovo Third Kit 2025/26, l’ultimo pezzo che completa il set delle maglie rossoblù per questa stagione. Una divisa che non passa inosservata: azzurro raffinato, dettagli rossoblù e un protagonista assoluto stampato – letteralmente – sul petto dei tifosi: il Nettuno.

La nuova terza divisa è un mix tra eleganza e identità cittadina. Il design è pulito ma d’impatto: girocollo, maniche bordate in rosso e blu e un motivo gessato tono su tono che, con un effetto ottico molto interessante, ricrea la sagoma del Gigante, il nome con cui a Bologna chiamano la statua del Nettuno scolpita dal Giambologna. Un simbolo che diventa pattern stilizzato, trasformando la maglia in un omaggio indossabile alla città.

Pantaloncini e calzettoni seguono la stessa tonalità d’azzurro, con dettagli rossoblù a contrasto e la scritta ‘Bologna’ ben visibile sulla tibia. Come da tradizione Macron, anche questa terza maglia è realizzata in Eco Fabric 100% riciclato, con tecnologia Eco Exalock che promette leggerezza, resistenza e sostenibilità. Perché si può essere belli, iconici e pure ecologici.

Il backneck è personalizzato nei colori sociali, con il motto in bianco “Lo squadrone che tremare il mondo fa”, il logo Macron e la scritta “Designed in Bologna”, a testimonianza del lavoro ideativo svolto dal Centro Stile Macron nel Campus di Valsamoggia. Sul retrocollo esterno campeggia invece il motto del club: “Weareone”. Sul petto, entrambi in stampa siliconata bianca, trovano posto a destra il Macron Hero e a sinistra il logo del Club con l’acronimo BFC 1909.