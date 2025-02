Terzino sinistro classe 2004 è nel giro della nazionale under 23. Dall’Argentina sicuri: rossoblù su Vega

Giovanni Sartori ha rinnovato il contratto in scadenza. Marco Di Vaio è rientrato a Bologna dopo una due giorni europea a visionare squadre e giocatori impegnate tra Champions, Europa e Conference League e la sua firma è attesa a breve.

Non attendono, invece, i dirigenti rossoblù, per muoversi sul mercato in chiave futura. Movimenti in corso: dall’Argentina giunge la notizia di un’offerta presentata dal club rossoblù all’Argentinos Juniors per il terzino sinistro classe 2004 Roman Vega (21 anni), ex nazionale under 20 e nel giro dell’under 23 albiceleste insieme a Santiago Castro.

Il Bologna lo aveva cercato a gennaio con una proposta di cessione intorno ai 2-3 milioni più percentuale su futura rivendita, respinta al mittente per questioni di denaro e in primis per la volontà di trattenere il giocatore fino all’estate.

A quanto filtra, ora l’Argentinos Juniors ha aperto all’idea di cessione e l’offerta del Bologna sarebbe salita intorno ai 4-5 milioni più il 20 per cento sulla futura rivendita.

Non è fatta, ma i dialoghi sono in corso, con il Bologna che sta provando ad anticipare l’Ajax di Farioli, anche lui interessato al talento argentino. Sartori e Di Vaio accendono i fari sulla difesa: d’altronde Lykogiannis è in scadenza al 30 giugno. Con i senatori (da Skorupski a Freuler fino a De Silvestri) la dirigenza è in accordo di parlare di eventuali rinnovi sul finire della stagione.

Ma lo è altrettanto che in un’ottica di rinnovamento, stiano cercando pedine giovani, che possano ambientarsi e crescere alle spalli dei titolari, come fatto da Benjamin Dominguez in questa stagione. Vega è uno di questi profili. Occhi anche sul pacchetto dei centrali: perché inevitabilmente, in estate, si accenderanno i riflettori del mercato su Beukema e Lucumi, che già la scorsa estate e in gennaio hanno avuto richieste e interessamenti dalle big: dall’Inter al Napoli, dall’Atletico Madrid al Liverpool.

Chi spera di approfittarne è Mihajlo Ilic, acquistato nel gennaio del 2024 dal Partizan per 5 milioni e rimasto oggetto misterioso. E’ tornato in prestito in patria: "Ed è un titolarissimo, la scelta di mandarlo a giocare si è rivelata corretta. Ilic è maturato tantissimo e ci aspettiamo che in estate, che al rientro al Bologna, sia giocatore diverso, sarà un ventunenne pronto", ha dichiarato Vlado Borozan ai microfoni di tuttomercatoweb.

Marcello Giordano