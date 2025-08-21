Test con il Medicina Fossatone: Ferguson c’è. E intanto è arrivato il patron Saputo. Immobile, due squilli per la Roma

Squilli di Immobile nella partitella a porte chiuse col Medicina: per la precisione due. Proprio nelle ore in cui è tornato in città il patron rossoblù Joey Saputo.

Due gol nell’amichevole di Casteldebole con una squadra di Eccellenza sono il messaggino di metà settimana che il centravanti rossoblù spedisce a Gian Piero Gasperini e al mondo Roma, quest’ultimo in teoria un nemico giurato per chi, come Ciro, è stato una bandiera della Lazio.

Le prove generali anti Roma Vincenzo Italiano ieri mattina le ha fatte come sempre lontano da occhi indiscreti. Top secret l’undici iniziale, che peraltro non dev’essersi discostato molto da quello utilizzato sabato notte al Dall’Ara al pronti via dell’amichevole con l’Ofi Creta, nella ripresa tramutatasi in Waterloo.

I cinque gol rossoblù segnati ieri con il Fossatone Medicina, squadra ai nastri di partenza del girone B del campionato di Eccellenza, portano le firme di Immobile (firma doppia nel suo caso), Orsolini, Freuler e Miranda. Il terzino sinistro spagnolo però, lo ricordiamo, all’Olimpico non ci sarà perché deve scontare il secondo dei due turni di squalifica sanzionatigli dopo l’espulsione rimediata nel finale di Fiorentina-Bologna, penultima giornata dello scorso campionato.

Al suo posto, sabato con la Roma, giocherà Lykogiannis mentre sulla corsia opposta, con Holm infortunato e Posch in procinto di partire, non è esclusa la staffetta De Silvestri-Zortea.

Ieri in amichevole buone risposte da Bernardeschi e Ferguson, appena rientrati in gruppo.

E buone risposte anche dai tifosi, che per il debutto casalingo in campionato col Como del 30 agosto (si gioca alle 18,30) garantiscono già, tra abbonati e biglietti venduti, un Dall’Ara da oltre 26 mila presenze.

m. v.