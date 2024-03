Thiago all’esame Inter. "In ginocchio da Ndoye?. Sarei felice di rifarlo»

I rumors sul suo futuro (prossimo) sulla panchina della Juve ormai non fanno più notizia. In Inghilterra in queste ore scrivono che il Manchester United abbia scelto lui per rifondare una squadra uscita malconcia dalla gestione ten Hag. Roberto De Zerbi, uno che la Premier League la frequenta, ieri rivelava di essersi fatto mandare i dvd delle partite del Bologna "perché Motta sta portando qualcosa di unico nel calcio italiano e mi incuriosisce molto".

Perfino l’ad della Lega di serie A Luigi De Siervo, nel proclamarlo ‘allenatore del mese’ di febbraio (terza volta in stagione che accade) ha lodato "il percorso di costante crescita intrapreso dal mister dei felsinei e da tutta la società in questi ultimi anni".

Dall’attico del quarto posto in classifica, alla vigilia di un esame da brividi con la capolista Inter, ieri Thiago Motta a Casteldebole per un attimo si è sciolto in un sorriso a trentadue denti: sorriso sincero e insieme escamotage tattico per dribblare l’ennesima domanda sul futuro.

"Così come i miei giocatori, i tifosi e perfino il presidente Saputo sono molto contenti e si godono il presente – ha detto Thiago –, permettete che anch’io mi goda il presente. Oggi sono focalizzato al mille per cento sull’Inter".

L’ultima è una precisazione superflua, dal momento che lo ‘step by step’ è il primo comandamento di Thiago, quello che più di ogni altro ha consentito al suo Bologna di toccare vette di classifiche inesplorate e inimmaginabili. E tuttavia: "Per tutto quello che abbiamo dimostrato oggi siamo dove dobbiamo essere", sentenzia Motta.

Postilla: "I miei ragazzi sanno che è questa la strada su cui devono continuare: è una strada lunga, ma sono sicuro che non molleranno fino alla fine".

Domani però, in un Dall’Ara che da una settimana ha esposto il cartello ‘sold out’, arriva la squadra che ha già ucciso il campionato: l’Inter dei record di Simone Inzaghi a cui in stagione è andata storta solo la Coppa Italia, per mano proprio del Bologna.

Al Meazza era il 20 dicembre e al minuto 116, in pieni supplementari, Ndoye firmò il gol dell’1-2 meritandosi l’inseguimento di un Motta scatenato che si inginocchiò ai suoi piedi in una foto iconica.

"Sarei felice di inginocchiarmi di nuovo a Ndoye – ammette Thiago – . Quello è stato un momento bello, che resterà nella storia. Ma l’Inter è la finalista dell’ultima Champions League ed è la candidata a vincere lo scudetto. Come tutte le squadre ha dei punti deboli, anche se meno degli altri. Noi cercheremo di portare la partita dove più ci conviene, con ambizione, concentrazione, umiltà e rispetto per l’avversario. Sapendo che contro una squadra come l’Inter servirà qualcosa in più".

Bologna-Inter segnerà anche la prima volta di Arnautovic da avversario al Dall’Ara. "Dalla scelta che ha fatto Marko in estate – osserva Motta – abbiamo guadagnato tutti. Lui voleva lottare per lo scudetto e tornare a giocare in Europa, noi abbiamo fatto un altro percorso e siamo contenti dei giocatori che abbiamo".

Sottoscriverebbe anche Zirkzee.