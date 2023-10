Thiago contento a metà. "Tanti errori, buon pari». Poi la polemica con Dionisi per il pestone di Bonifazi

Motta è contento a metà: "Prestazione sufficiente per portare a casa un pareggio". Ma figurarsi se può essere al settimo cielo un allenatore che da se stesso e dal prossimo pretende sempre il meglio. E invece esiste anche il Sassuolo, non meno ‘giochista’ del Bologna di Thiago. Non a caso i due allenatori a fine partita si abbracciano con slancio genuino. "Ci stimiamo", ammette il tecnico rossoblù. Anche se poi deflagra la polemichetta di giornata. Il casus belli è l’incrocio in area rossoblù tra il piede di Bonifazi e quello di Viña (minuto 78). "Sono andato dal mio giocatore e gli ho detto ‘perché ti sei buttato a terra?’ – rivela Dionisi – e lui mi ha assicurato che Bonifazi gli avesse toccato il piede. Step on foot, giusto? Fin qui hanno sempre dato rigore e allora io chiedo solo uniformità: se lo ‘step on foot’ è rigore allora è rigore sempre". Non è della stessa idea Motta: "I giocatori in area devono restare in piedi e non è giusto premiare chi si butta a terra". Ognuno è libero di vederla come vuole.

A Thiago preme di più sottolineare i vizi di giornata del suo Bologna. "Dovevamo gestire meglio la fase del possesso palla – dice il tecnico –. E invece quando avevamo il pallone tra i piedi troppo volte abbiamo sbagliato la scelta, il passaggio, favorendo in questo le ripartenze dei nostri avversari". Non si può sempre essere migliori degli altri, ma soprattutto non si può sempre vincere. "E infatti se penso ai risultati importanti che ha fatto il Sassuolo contro le grandi per il risultato sono soddisfatto – dice Thiago –. Però in tante situazioni potevamo e dovevamo fare meglio".

Guai chiedergli della quarta panchina consecutiva di Karlsson, ma sopprattutto del minutaggio zero anche a partita in corso. E’ il modo migliore per agitare i fantasmi di Thiago. "Perché mi fai sempre questa domanda? – dice Thiago al giornalista –. E’ una domanda che non fa bene al giocatore". Non vediamo fantasmi dove non esistono. Meglio vedere i pregi di un Bologna solido, arrivato al suo nono risultato utile consecutivo. E quelli di unoZirkzee che ha firmato un gol di rara bellezza. "Il lancio di Aebischer è stato fantastico – ammette il tecnico – e il gol lo è stato ancora di più. Joshua mi è piaciuto anche per come ha lavorato per la squadra, però anche lui nelle scelte offensive poteva fare meglio".

Testa al Verona allora (martedì c’è la Coppa Italia) e a quel che resta di un Bologna che ieri ha perso in un colpo solo Beukema, De Silvestri ed El Azzouzi, vittime di un risentimento ai flessori. "Speriamo che non sia nulla di grave", dice il tecnico. E speriamo che Karlsson non abbia un tracollo quando apprenderà che qualcuno in sala stampa ha chiesto conto del suo stato di forma. "Jesper sta lavorando bene, arriverà il suo momento", taglia corto Motta. Ma è un dettaglio in un Bologna che resta un monumento alla solidità.