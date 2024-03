Thiago difende il Bologna. "L’Atalanta protesta?. Noi con gli arbitri abbiamo un credito di dieci anni»

Elogi sperticati per il maestro Gasp e ammirazione totale per l’Atalanta. Ma chi pensa che Motta stia vivendo la vigilia del faccia a faccia in chiave Champions di domani a Bergamo con la pressione che accompagna una partita crocevia della stagione evidentemente non conosce Thiago.

"Non è uno spareggio Champions e non è una sfida tra me e Gasperini: è solo la prossima partita, che come ogni partita abbiamo preparato per vincere, perché ogni squadra vuole vincere sempre", filosofeggia il tecnico rossoblù. In realtà sul fatto che l’Atalanta-Bologna di domani sia una partita come tutte le altre ci sarebbe molto da eccepire.

Lo sanno bene a Bergamo dove, in modo un po’ irrituale, mercoledì notte dopo la sfida con l’Inter decisa da alcuni episodi ‘riletti’ dal Var che hanno avuto un peso decisivo nel dare il la alla pesante sconfitta (0-4) degli uomini di Gasperini, l’amministratore delegato Luca Percassi non ha usato la diplomazia per condannare l’operato della squadra arbitrale, parlando di "episodi scandalosi e errori gravissimi da parte di arbitro (Colombo, ndr) e Var".

Detto che quegli errori non ci sono stati e che, tutt’al più, si può ammettere che l’Atalanta sia stata sfortunata nell’interpretazione, corretta a termini di regolamento, di un paio di episodi che hanno incanalato la partita sui binari favorevoli all’Inter, ieri Thiago non si è sottratto a una domanda: preoccupato dalle esternazioni di Percassi? Risposta apparentemente serafica ma puntuta: "Non sono preoccupato. Loro faranno la loro miglior partita, così come noi e come la squadra arbitrale. Se parliamo di credito (verso gli errori arbitrali, ndr) il Bologna ha un credito di dieci anni: ma non è il caso di lamentarsi, meglio pensare alla partita che ci attende, rispettare il gioco e fare il nostro massimo".

Un ‘post it’ non velenoso da appendere però alla bacheca di La Penna (il fischietto di domani) e utile a scacciare l’idea, mai passata di moda nel nostro calcio, che chi ha subito un torto, in tal caso solo presunto, debba poi essere prontamente risarcito. Fuori dal perimetro dei sospetti le parole di Motta per Gasperini e la sua creatura trasudano sincera ammirazione: "Domenica si affrontano due grandi squadre che in questo momento stanno bene. Ma non è il caso di fare paragoni tra il Bologna e l’Atalanta: per quello che di grande ha fatto l’Atalanta negli ultimi cinque anni è un paragone che non si può fare. La loro forza non è stato solo arrivare in alto, ma confermarsi. La qualità delle due squadre è una garanzia di spettacolo per i tifosi che assisteranno alla partita".

Il resto è l’alone di squadra baciata dal dio pallone che circonda oggi il suo Bologna. "Lavoriamo tutti i giorni per guadagnarci questa ammirazione – dice Motta – ma è una cosa che non possiamo controllare. Preferisco concentrarmi sulle cose che dipendono da noi". Come sfidare la Dea con la forza di chi le sta davanti in classifica.