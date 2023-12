Thiago medita qualche aggiustamento: Lykogiannis l’alternativa al belga. Saelemaekers, niente posto fisso: ora rischia

Il Bologna lo aspetta da tempo. Ma lui non sta riuscendo a fornire risposte all’altezza. E’ in crisi e nelle ultime settimane è andato peggiorando: Alexis Saelemaekers rischia di perdere il posto da titolare a Salerno, nonostante l’emergenza. O svolta o rischia la panchina.

Ci sta pensando Thiago Motta, che ha avuto buone risposte da Lykogiannis a Lecce: il greco è entrato, è andato a segno con una punizione all’incrocio e si è poi divorato un gol a porta a vuota, ma al netto dell’errore non c’è dubbio che abbia dato qualcosa di più sul piano del gioco e della qualità rispetto a Saelemaekers, che ha smarrito la capacità che aveva al Milan di macinare chilometri sulla fascia e sta finendo per ingabbiarsi nella voglia e necessità di trovare colpi a effetto, gol e assist che non arrivano.

"Può giocare ovunque", ha detto di lui Motta, che non ha nascosto di vederlo anche come trequartista, ma per ora, allontanato dalla sua corsia destra d’appartenenza, sta facendo tanta fatica. È uno dei volti da copertina dell’ultima estate, arrivato dal Milan in prestito oneroso per 500mila euro con diritto di riscatto a 9,5: ma a Salerno rischia di andare in panchina, nonostante all’appello manchino gli infortunati Orsolini e Karlsson. Motta riflette e potrebbe cambiare l’intera catena di sinistra. Perché anche Kristiansen sta faticando: al rigore concesso a Firenze è seguita la sostituzione con il Torino dopo un’ora e a Lecce si è perso Gonzalez che si è divorato un gol sotto porta.

E allora potrebbe essere la volta buona per Calafiori terzino, con Lucumi e Beukema al centro della difesa, a meno che il tecnico non opti per concedere un turno di riposo a Calafiori nell’ottica delle rotazioni, in vista del tour de force con Roma, Inter e Atalanta. Difficile però rinunciare a lui e la stagione fin qui ha raccontato come Thiago non sia propenso a spostarlo dal centro.

Ma con Saelemaekers e Kristiansen in difficoltà e con l’emergenza infortuni con cui fare i conti, Calafiori terzino e Lykogiannis esterno alto sono e idee che il tecnico verificherà. Di certo, il morale di Lykogiannis è alto.

"Sono contentissimo di aver trovato il mio primo gol su punizione a Bologna – dice il laterale greco ai microfoni di Bfc Tv –. Ma sono più dispiaciuto per la mancata vittoria: potevamo salire più in alto in classifica e non ci siamo riusciti. Potevamo chiudere la partita e io per primo ho fallito un’occasione enorme. Ma dobbiamo pensare positivo: testa a Salerno, che sarà partita simile a quella di Lecce. Questa volta vogliamo andare a prenderci i tre punti, che in trasferta ci mancano tantissimo".

Marcello Giordano